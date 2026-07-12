Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm thủy thủ mất tích

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12.7 cho biết thủy thủ này mất tích trong lúc tàu hải quân đang làm nhiệm vụ an ninh ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, gần Đường giới hạn phía bắc (NLL).

"Trong khi hải quân Hàn Quốc đang tìm kiếm thủy thủ mất tích, chúng tôi đề nghị Triều Tiên hợp tác trên cơ sở nhân đạo trong việc tìm kiếm và đưa người này trở về", theo Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc đã thông báo vụ việc cho phía Triều Tiên thông qua các kênh liên lạc hàng hải quốc tế.

Những chiếc thuyền không xác định được nhìn từ một điểm trên đảo Yeonpyeong (Hàn Quốc), gần đường ranh giới biển với Triều Tiên ngày 8.1.2024 ẢNH: AFP

Theo AFP, thủy thủ mất tích là học viên hải quân. Người này được nhìn thấy lần cuối trong ca trực đêm trên một tàu khu trục của hải quân vào khoảng từ nửa đêm 11.7 đến rạng sáng 12.7. Vụ mất tích được phát hiện sau khi thủy thủ không có mặt trong ca trực buổi sáng.

Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ việc xảy ra khi tàu đang tuần tra ngoài khơi khu vực Geojin, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), cách NLL khoảng 50 km. Hải quân đã phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển triển khai chiến dịch tìm kiếm, huy động khoảng 10 tàu và máy bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã chỉ thị các đơn vị liên quan "nỗ lực hết sức để giải cứu người lính mất tích nhanh chóng và an toàn nhất có thể".

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng khẳng định thủy thủ đã trôi dạt sang phía bắc NLL, nhưng Seoul đưa ra đề nghị hợp tác như một biện pháp chủ động trên cơ sở nhân đạo.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các kênh liên lạc trực tiếp giữa 2 miền Triều Tiên vẫn bị gián đoạn do quan hệ căng thẳng kéo dài. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang theo đuổi cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Triều Tiên, thông qua đối thoại và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Triều Tiên đến nay chưa phản hồi đề nghị từ Hàn Quốc.