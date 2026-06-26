Ông Kim Jong-un giám sát thử vũ khí mới, Hàn Quốc muốn nối lại đối thoại

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 26.6 đưa tin các cuộc thử nghiệm bao gồm phiên bản nâng cấp của hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240 mm, tên lửa đạn đạo chiến thuật và pháo tự hành 155 mm. Theo KCNA, bệ phóng tên lửa nâng cấp được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự động, có tầm bắn mở rộng lên đến 90 km.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong lễ hạ thủy tàu khu trục đa năng mới tại cảng Nampho (Triều Tiên) ngày 23.6.2026 ẢNH: REUTERS

Trong buổi giám sát, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng đang theo đuổi các mục tiêu tự động hóa, mở rộng tầm bắn và đạt "độ chính xác cực cao" trong các chương trình vũ khí. Ông Kim nói mục tiêu của các chương trình này là bảo vệ giới tuyến phía nam, ám chỉ khu vực giáp Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên ngày 24.6 đã đưa vào biên chế một tàu khu trục mới có trọng tải 5.000 tấn, theo Reuters. Ông Kim mô tả việc triển khai tàu khu trục là "một bước đi chiến lược có tầm quan trọng sống còn", cho rằng khí tài này sẽ giúp tăng cường năng lực chiến đấu của hải quân và củng cố khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên.

Hồi tháng 5, Triều Tiên cũng tuyên bố đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa pháo binh và tên lửa hành trình chính xác được dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã đẩy nhanh quá trình nâng cấp kho vũ khí chiến thuật và thông thường, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống mới gần giới tuyến với Hàn Quốc.

Trong bối cảnh căng thẳng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25.6 kêu gọi nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên cũng như giữa 2 miền Triều Tiên, nhằm hướng tới hòa bình lâu dài trên bán đảo, theo Yonhap.

Ông Lee nhấn mạnh việc khôi phục lòng tin là điều kiện cần thiết để xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết chính quyền của ông sẽ tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên, không theo đuổi các hành động thù địch và không tìm cách thống nhất thông qua sáp nhập.