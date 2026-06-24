Triều Tiên đóng tàu chiến 10.000 tấn, trang bị vũ khí hạt nhân

Tàu khu trục Choe Hyon tại buổi lễ hôm 23.6 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24.6 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho hay nước này "đang trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân", khi ông công bố kế hoạch đóng các tàu chiến 10.000 tấn.

Những phát biểu này được đưa ra tại lễ biên chế tàu Choe Hyon tại thành phố cảng Nampo hôm 23.6, một trong hai tàu chiến lớp 5.000 tấn mà Triều Tiên đã hạ thủy vào năm ngoái.

"Chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang tiến triển đúng theo kế hoạch. Đây là một hướng đi chiến lược vô cùng quan trọng vì nó sẽ giúp duy trì lực lượng hạt nhân quốc gia sẵn sàng cho các hoạt động đa diện và hiệu quả", ông Kim phát biểu.

Trước đó, Triều Tiên từng tuyên bố tàu Choe Hyon được trang bị "vũ khí mạnh nhất", và ông Kim đã thực hiện nhiều chuyến thị sát các chương trình đóng tàu cùng lớp trong năm nay, bao gồm việc giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình từ tàu chiến này hồi tháng 4.

"Sau tàu Choe Hyon, chúng ta sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào biên chế. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt hạ thủy các tàu chiến chiến lược 10.000 tấn", nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra chỉ thị mới về quốc phòng

Theo ông, Triều Tiên nên "mỗi năm đóng hai tàu chiến, thuộc lớp cao hơn lớp Choe Hyon, bao gồm cả tàu tuần dương 10.000 tấn".

Tại cuộc họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên kéo dài 3 ngày kết thúc hôm 22.6, ông Kim cam kết tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời cho rằng những nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Hàn Quốc và Mỹ đang đẩy khu vực "đến bờ vực chiến tranh hạt nhân". Mỹ và Hàn Quốc luôn khẳng định mọi động thái quân sự trong khu vực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe.