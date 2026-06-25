Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân cho hải quân

Choe Hyon là tàu khu trục đa nhiệm có lượng choán nước 5.000 tấn, ra mắt vào tháng 4.2025 và đã trải qua nhiều đợt thử nghiệm trong vài tháng qua. Tàu chiến được biên chế vào Hạm đội Tây Hải, cách gọi của Triều Tiên dành cho Hoàng Hải. Tại buổi lễ, ông Kim cho biết Hải quân Triều Tiên từng là quân chủng yếu nhất trong tất cả các lực lượng vũ trang xét về khí tài quân sự, nhưng mọi thứ đã thay đổi rõ rệt và "năng lực chiến đấu của hải quân sẽ phát triển ngoài sức tưởng tượng".

Lãnh đạo Triều Tiên nói 'đang trang bị vũ khí hạt nhân' cho hải quân

Sau đợt biên chế này, Triều Tiên sẽ sớm biên chế chiếc thứ hai thuộc lớp tàu này (chiếc Kang Kon) và các "tàu chiến chiến lược 10.000 tấn". Ông Kim cho biết theo kế hoạch 5 năm mới, Triều Tiên sẽ đóng 2 tàu chiến lớn hơn lớp tàu Choe Hyon mỗi năm, gồm tàu tuần dương 10.000 tấn, đồng thời đóng thêm các tàu hộ tống, tàu chuyên dụng, các hệ thống vũ khí ngầm và xây căn cứ hải quân hiện đại. Theo nhà lãnh đạo, Hải quân Triều Tiên đang phát triển thành một lực lượng hoàn chỉnh khi chương trình trang bị vũ khí hạt nhân đang tiến triển theo đúng kế hoạch.

Tàu khu trục đa nhiệm Choe Hyon được biên chế ngày 23.6 ẢNH: REUTERS

Chưa rõ lớp tàu Choe Hyon được trang bị vũ khí gì. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố tàu này sở hữu những vũ khí "uy lực nhất", gồm vũ khí phòng không, chống hạm, cùng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân. Trong các đợt thử nghiệm trước biên chế, tàu Choe Hyon đã phóng các tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, nếu được chế tạo thành công, tàu tuần dương mới của Triều Tiên sẽ có lượng choán nước tương đương các lớp tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ hay Sejong Đại đế của Hàn Quốc.