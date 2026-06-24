Hàn Quốc thông báo bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên vượt biên

Ngày 24.6, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo quân đội đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên tại khu vực trung tâm của giới tuyến liên Triều vào tối 23.6.

Các binh sĩ Hàn Quốc tại một chốt canh ở giới tuyến với Triều Tiên hồi năm 2018 ẢNH: REUTERS

JCS cho biết các cơ quan liên quan đang điều tra vụ việc nhưng không nêu rõ chi tiết, theo Yonhap. Hãng tin dẫn nguồn giấu tên tiết lộ rằng binh sĩ nói trên đã bày tỏ ý định đào tẩu sang Hàn Quốc.

Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. Do đó, trên lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh và ngăn cách giữa hai nước là đường ranh giới quân sự được canh phòng nghiêm ngặt.

Phía Triều Tiên chưa bình luận về thông tin mới của JCS. Trước đây, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một số vụ quân nhân Triều Tiên vượt giới tuyến sang Hàn Quốc.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23.6 nói rằng nước này sẽ chấp nhận toàn bộ tù binh Triều Tiên chiến đấu cho Nga và bị Ukraine bắt giữ, nếu những người này chọn ở lại Hàn Quốc. Triều Tiên đã đưa nhiều đơn vị sang hỗ trợ Nga, khi Ukraine đưa quân sang tỉnh Kursk (Nga) vào tháng 8.2024.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố phản đối việc đưa số tù binh này sang Nga hoặc Triều Tiên trái với mong muốn của họ, theo Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha dự kiến thăm Hàn Quốc và gặp người đồng cấp Cho Hyun vào ngày 30.6 để thảo luận về quan hệ hai nước cũng như vấn đề tù binh Triều Tiên.

Lực lượng Ukraine đã bắt 2 binh sĩ Triều Tiên vào đầu năm 2025. Theo Yonhap, hai người này đã ngỏ ý ở lại Hàn Quốc.