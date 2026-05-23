3 cháu bé đuối nước tử vong khi tắm sông Trà Khúc

Sáng 23.5, lãnh đạo UBND xã Trường Giang (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến 3 cháu bé tử vong.

"Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Một đoạn sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22.5, em N.T.Q.N (11 tuổi) điều khiển xe máy điện chở N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi, cùng ở thôn Minh Trung, xã Trường Giang) đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh để tắm.

Trong lúc tắm sông, cả 3 em không may bị đuối nước, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng đông đảo người dân đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Sau quá trình nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H.

Đến khoảng 6 giờ sáng nay 23.5, người dân phát hiện thi thể em N. tại xóm 2, thôn Minh Thành (xã Trường Giang) và em Q. tại xóm 4, thôn Minh Khánh (Trường Giang).

Vụ 3 cháu bé đuối nước tử vong khi tắm sông đang được cơ quan chức năng làm rõ.