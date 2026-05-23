Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

3 cháu bé đuối nước tử vong khi tắm sông Trà Khúc

Hải Phong
Hải Phong
23/05/2026 09:58 GMT+7

Tắm sông Trà khúc, 3 cháu bé ở Quảng Ngãi bị đuối nước tử vong. Hiện chính quyền địa phương phối hợp với gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Sáng 23.5, lãnh đạo UBND xã Trường Giang (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến 3 cháu bé tử vong.

"Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Tắm sông Trà Khúc, 3 cháu bé bị đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Một đoạn sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22.5, em N.T.Q.N (11 tuổi) điều khiển xe máy điện chở N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi, cùng ở thôn Minh Trung, xã Trường Giang) đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh để tắm.

Trong lúc tắm sông, cả 3 em không may bị đuối nước, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng đông đảo người dân đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Sau quá trình nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H.

Đến khoảng 6 giờ sáng nay 23.5, người dân phát hiện thi thể em N. tại xóm 2, thôn Minh Thành (xã Trường Giang) và em Q. tại xóm 4, thôn Minh Khánh (Trường Giang).

Vụ 3 cháu bé đuối nước tử vong khi tắm sông đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

Hai vụ đuối nước liên tiếp ở Quảng Ngãi: 1 người tử vong, 1 người mất tích

Hai vụ đuối nước liên tiếp ở Quảng Ngãi: 1 người tử vong, 1 người mất tích

Trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước liên tiếp tại Vạn Tường và đặc khu Lý Sơn, khiến một người tử vong, một người mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

Đuối nước Sông Trà Khúc tắm sông Thi thể Quảng Ngãi 3 cháu bé đuối nước tử vong tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận