Vụ 3 cháu bé đuối nước tử vong ở Quảng Ngãi: Nỗi đau nhói lòng của một gia đình nghèo

Trưa 23.5, giữa cái nắng như đổ lửa của miền Trung, chúng tôi tìm đến thôn Minh Trung, xã Trường Giang (Quảng Ngãi), nơi không khí tang thương đang bao trùm lên căn nhà nhỏ sau vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Trà Khúc khiến 3 trẻ em tử vong.

Chính quyền địa phương lo hậu sự cho em N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi) bị đuối nước tử vong ẢNH: HẢI PHONG

Mất 2 con cùng lúc

Trong căn nhà cấp bốn chừng 30 m², anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi) gần như suy sụp khi cùng lúc mất đi 2 con trai N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi).

Nỗi đau ấy càng thêm quặn thắt bởi cách đây khoảng 5 năm, vợ chồng anh Ngọc từng mất một con trai mới 24 tháng tuổi do bé bị trượt chân rơi xuống hố nước phía sau nhà.

Anh Ngọc cùng chị Lựu buồn bã ngồi bên các con của mình ẢNH: HẢI PHONG

Giờ đây, 2 đứa con lần lượt rời xa vòng tay cha mẹ khiến người đàn ông vốn là trụ cột gia đình gần như chết lặng. "Đau lắm, đau không chịu nổi…", anh Ngọc nghẹn lời.

Gia đình anh thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Vợ chồng có 6 người con, cháu lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. Anh Ngọc làm nghề sơn nước nhưng công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi các con.

Những ngày gần đây, không có việc làm nên anh ở nhà. Cả gia đình chủ yếu dựa vào khoản thu nhập thời vụ cùng hơn 1 sào ruộng trồng lúa 2 vụ mỗi năm để có gạo ăn.

Chị Lựu nghẹn ngào khi cùng lúc 2 người con trai bị đuối nước tử vong ẢNH: HẢI PHONG

Ngôi nhà nhỏ cả gia đình đang sinh sống cũng được một ngân hàng hỗ trợ xây dựng trước đó. Ngồi bên trong căn nhà phủ kín khăn tang, chị Lựu liên tục bật khóc. "Một lần mất 2 đứa con, tôi đau đớn lắm. Con mình mang nặng đẻ đau, nuôi lớn từng ngày, giờ đột ngột ra đi như vậy người mẹ như tôi không biết phải làm sao", chị Lựu nghẹn ngào.

Không riêng gia đình anh Ngọc, nhiều người dân địa phương cũng chưa hết bàng hoàng.

Ông Nguyễn Khánh Vân (50 tuổi, hàng xóm của anh Ngọc) cho biết hoàn cảnh gia đình anh Ngọc rất khó khăn, con đông, mọi chi tiêu chủ yếu trông vào thu nhập từ nghề sơn nước.

"Nghe tin 2 cháu gặp nạn, tôi chạy ngay ra sông để phụ gia đình đưa các cháu về. Nhìn cảnh đó ai cũng xót xa", ông Vân nói.

3 nạn nhân tử vong là chị em họ

Theo chính quyền địa phương, khoảng 15 giờ ngày 22.5, em N.T.Q.N (11 tuổi) điều khiển xe máy điện đến nhà đón 2 người em họ là N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi) ra khu vực bãi An Bình thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh, xã Trường Giang (Quảng Ngãi) để tắm sông Trà Khúc.

Đến tối cùng ngày, không thấy các em trở về, người thân chia nhau đi tìm kiếm đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Đoạn sông Trà Khúc, nơi 3 cháu bé đuối nước ẢNH: HẢI PHONG

Suốt đêm 22.5, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc sông Trà Khúc. Đến sáng 23.5, người đi đánh cá phát hiện thi thể các cháu ở khu vực hạ lưu.

N.T.Q.N và N.Q.Q được tìm thấy cách vị trí tắm khoảng 3 km; còn N.T.H được tìm thấy sau đó cách hiện trường khoảng 6 km về phía hạ lưu.

Cách nhà anh Ngọc khoảng 300 m, gia đình em N.T.Q.N cũng đang tất bật lo hậu sự cho con. Ngồi lặng bên linh cữu con gái, anh Nguyễn Sự (51 tuổi) không giấu nổi nỗi đau.

Anh Nguyễn Sự thất thần đứng bên quan tài của con gái ẢNH: HẢI PHONG

Chị Lê Thị Thùy Trang (42 tuổi), mẹ N., thất thần kể lại tối 22.5, khi con chưa về nhà, linh cảm chẳng lành khiến cả gia đình đứng ngồi không yên.

"Bình thường cháu vẫn hay chạy xe đi chơi quanh xóm. Nhưng hôm qua chờ mãi không thấy về, vợ chồng tôi bất an nên vội báo công an rồi chia nhau đi tìm", chị Trang kể.

Chị Lê Thị Thùy Trang khóc nức nở khi nói về con gái ẢNH: HẢI PHONG

Người mẹ nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc nhận cuộc điện thoại báo tin dữ từ lực lượng chức năng vào sáng 23.5.

"Cả đêm vợ chồng tôi không ngủ, chỉ mong con về nhà. Đến sáng nghe công an báo có nạn nhân được tìm thấy bên bờ sông, tay chân tôi bủn rủn. Lúc đi con còn vui vẻ, lành lặn, sao giờ trở về lạnh lẽo thế này…", chị Trang bật khóc.

3 nạn nhân đuối nước tử vong là anh em họ trong dòng tộc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các cháu.

"Chúng tôi chia sẻ với mất mát quá lớn của các gia đình. Địa phương đã huy động các tổ chức đoàn thể, Mặt trận và các nguồn lực để hỗ trợ, giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Mong các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, đau thương này để sớm ổn định cuộc sống", ông Dương nói.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại địa bàn Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước tử vong, phần lớn là trẻ em.