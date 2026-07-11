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Thời sự Dân sinh

Cứu kịp thời 3 cha con bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
Ba cha con du khách ở Hà Nội trong lúc tắm biển Mỹ Á (Quảng Ngãi) bị sóng lớn cuốn trôi ra xa bờ, may mắn bám được phao cứu hộ và được ứng cứu kịp thời.

Ngày 11.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Chung Quang Ngọc, Đội trưởng Đội cứu hộ Mỹ Á (thuộc phường Trà Câu, Quảng Ngãi), cho biết sáng cùng ngày, người dân phát hiện 3 cha con du khách đang tắm biển tại khu vực bãi biển Mỹ Á thì bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, may mắn các nạn nhân bám được vào phao cứu hộ.

Cứu kịp thời 3 cha con bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Người dân cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đuối nước ở biển Mỹ Á (Quảng Ngãi) vào bờ an toàn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ phối hợp cùng người dân và lực lượng biên phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án ứng cứu. Nhờ có phao cứu hộ, 3 nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn.

"Trước đó, vào chiều 10.7, có 4 người đi thả lưới tại biển Mỹ Á cũng bị dòng chảy xa bờ cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện kịp thời nên đã đưa vào bờ an toàn", ông Ngọc nói.

Thiếu tá Đỗ Xuân Ninh, Trạm kiểm soát biên phòng Mỹ Á (thuộc Đồn biên phòng Phổ Quang, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi), cho biết khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11.7, đơn vị nhận được tin báo có người bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Á do sóng lớn cuốn trôi.

Ngay sau đó, Trạm kiểm soát biên phòng Mỹ Á liên hệ, nhờ một tàu cá đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ công tác cứu nạn. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, người dân và đội cứu hộ đã đưa các nạn nhân vào gần bờ.

"Thấy vậy, tôi cùng người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bờ, hỗ trợ ổn định sức khỏe. Do được ứng cứu kịp thời nên các nạn nhân không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau đó được đưa về nhà", thiếu tá Ninh nói.

Theo cơ quan chức năng, 3 nạn nhân là cha con, ở Hà Nội vào Quảng Ngãi chơi trong dịp hè. Trong lúc tắm biển tại bãi biển Mỹ Á, các nạn nhân không may gặp dòng chảy xa bờ và bị sóng cuốn ra xa.

Thời gian gần đây, khu vực biển Mỹ Á liên tiếp xảy ra các vụ việc người dân, du khách bị cuốn ra xa do dòng chảy xa bờ. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tắm biển khi có sóng lớn, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn.

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