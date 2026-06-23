Nam sinh lớp 12 ở Quảng Trị lao ra biển cứu bé gái bị đuối nước

Tối 22.6, thông tin từ UBND xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết đang phối hợp với Trường THPT Cửa Tùng thực hiện các thủ tục để biểu dương, khen thưởng một nam sinh đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Khoảnh khắc Trung vượt sóng lớn, đưa được bé N.K.A vào bờ an toàn

ẢNH: PHẠM THƯƠNG

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 21.6, gia đình chị Phạm Thị Thương (39 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) đến tắm tại bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch, Quảng Trị). Trong lúc tắm, hai con của chị Thương là cháu N.Đ.P.A (11 tuổi) và N.K.A (9 tuổi) bị một đợt sóng lớn ập đến cuốn cả hai ra xa bờ.

Lúc này, em Lê Đức Trung (17 tuổi, trú tại xã Cửa Tùng) cùng gia đình ngồi ăn uống tại nhà hàng bên bờ nghe thấy tiếng cầu cứu của chị Thương. Nhìn ra biển, Trung phát hiện hai cháu bé đang chới với nên lập tức lao ra biển ứng cứu.

Bé N.K.A ghi lại câu chuyện trong nhật ký của mình

ẢNH: PHẠM THƯƠNG

Cháu N.Đ.P.A ở gần bờ nên may mắn được người nhà kịp thời ứng cứu thành công. Riêng cháu N.K.A bị dòng nước cuốn xa bờ gần 100 m. Không chần chừ, Trung đã lập tức lao xuống biển, vượt qua những đợt sóng dữ để tiếp cận được nạn nhân.

"Sóng quá lớn, phải vừa bơi ngược dòng vừa dìu cháu bé vào bờ, lúc vào đến bờ mệt quá nên em nôn ói liên tục, phải ngồi bệt nghỉ một lát mới ổn định trở lại", Trung kể lại.

Hiện tại, gia đình chị Thương đã trở về Hà Tĩnh an toàn. Chị Thương và con gái sau đó đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt vào nhật ký cũng như chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cám ơn Trung.