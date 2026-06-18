Tàu cá Đà Nẵng bị phá nước, 10 ngư dân phát tín hiệu cầu cứu

Sáng nay 18.6, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu nạn tàu cá ĐNa-90981-TS bị phá nước, có nguy cơ chìm hồi rạng sáng nay khi đang hoạt động trên vùng biển vịnh Đà Nẵng.

Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng triển khai phương tiện cứu nạn ngay sau khi nhận tín hiệu cầu cứu từ tàu cá bị phá nước ẢNH: Đ.X

Theo báo cáo của Đồn biên phòng Sơn Trà, khoảng 1 giờ 55 phút sáng nay 18.6, tàu cá ĐNa-90981-TS đang hoạt động tại tọa độ 16,06 độ vĩ bắc - 108,14 độ kinh đông thuộc khu vực vịnh Đà Nẵng thì bị phá nước và có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng phát tín hiệu đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Đến 2 giờ 30 sáng nay 18.6, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin vụ việc. Chỉ 20 phút sau, đơn vị điều động tàu BP 08.1201 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội biên phòng 2 khẩn trương cơ động ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Qua xác minh, tàu cá ĐNa-90981-TS dài 19,2 m, công suất 845 CV do ông Trương Thanh Sơn (48 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên. Tàu xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn biên phòng Sơn Trà) từ ngày 3.6 để khai thác hải sản.

Công tác cứu nạn được triển khai khẩn cấp trong đêm nhằm bảo đảm an toàn cho 10 thuyền viên trên tàu cá ĐNa-90981-TS ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn biên phòng Sơn Trà duy trì liên lạc với tàu gặp nạn để nắm tình hình phương tiện và các thuyền viên; đồng thời phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II xây dựng phương án cứu hộ phù hợp.

Vụ việc cũng đã được báo cáo đến UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng để theo dõi, chỉ đạo. Hiện công tác cứu nạn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.