Quảng Trị: Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng di vật khắc ký hiệu

Ngày 25.7, thông tin từ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại đồi Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, Quảng Trị).

Lực lượng chức năng tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trên một đỉnh đồi cao khoảng 50 m, được bọc trong tăng và võng dù ở độ sâu 1,6 m. Các di vật kèm theo gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh gim, dây điện thông tin.

Mỗi hài cốt liệt sĩ đều có 1 lọ thủy tinh chứa mảnh giấy nghi có thông tin liệt sĩ ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

Đặc biệt, trong 5 hài cốt liệt sĩ đều có một lọ thủy tinh bên trong có một tờ giấy có dòng chữ mờ, nghi là thông tin của liệt sĩ. Ngoài ra, 1 hài cốt liệt sĩ có di vật là chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc ký hiệu "THU - DO (hoặc ĐO) T62 - 20".

Bàn chải đánh răng có khắc ký hiệu ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

Hiện tại, 5 hài cốt liệt sĩ đã được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đưa về bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa (xã Khe Sanh). Đội này cũng làm thủ tục bàn giao 5 di vật là lọ thủy tinh đến cơ quan chức năng để xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ.