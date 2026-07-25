Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng di vật khắc ký hiệu

Bá Cường
Bá Cường
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có chứa ký hiệu, thông tin liệt sĩ.

Ngày 25.7, thông tin từ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại đồi Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, Quảng Trị).

Quảng Trị: Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng di vật khắc ký hiệu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập

ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trên một đỉnh đồi cao khoảng 50 m, được bọc trong tăng và võng dù ở độ sâu 1,6 m. Các di vật kèm theo gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh gim, dây điện thông tin.

Quảng Trị: Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng di vật khắc ký hiệu- Ảnh 2.

Mỗi hài cốt liệt sĩ đều có 1 lọ thủy tinh chứa mảnh giấy nghi có thông tin liệt sĩ

ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

Đặc biệt, trong 5 hài cốt liệt sĩ đều có một lọ thủy tinh bên trong có một tờ giấy có dòng chữ mờ, nghi là thông tin của liệt sĩ. Ngoài ra, 1 hài cốt liệt sĩ có di vật là chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc ký hiệu "THU - DO (hoặc ĐO) T62 - 20".

Quảng Trị: Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ cùng di vật khắc ký hiệu- Ảnh 3.

Bàn chải đánh răng có khắc ký hiệu

ẢNH: ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337

Hiện tại, 5 hài cốt liệt sĩ đã được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đưa về bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa (xã Khe Sanh). Đội này cũng làm thủ tục bàn giao 5 di vật là lọ thủy tinh đến cơ quan chức năng để xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ.

Tin liên quan

Quảng Trị: Quy tập được thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi

Quảng Trị: Quy tập được thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm thêm 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập, khoanh vùng vị trí mới

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ di vật Đoàn Kinh tế - quốc phòng 337 Liệt Sĩ Quảng Trị

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận