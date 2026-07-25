Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập, khoanh vùng vị trí mới

Ngày 25.7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết trong quá trình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực sâu bên trong hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 9 được phát hiện sau gần 2 tuần triển khai tìm kiếm tại hang Đá Sập.

Trước đó, ngày 13.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên. Đến chiều 20.7, tiếp tục tìm thấy thêm 2 hài cốt và ngày 22.7 phát hiện thêm 1 hài cốt.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng thắp hương tri ân hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập ẢNH: QUANG CƯỜNG

Như vậy, sau gần 2 tuần mở rộng tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Đáng chú ý, ngay sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 9, trong quá trình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm một vị trí có nhiều dấu hiệu nghi còn hài cốt liệt sĩ. Khu vực này đã được khoanh vùng để tiến hành bóc tách, xác minh theo đúng quy trình.

Có mặt tại hiện trường, đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, đã kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ; thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các lực lượng tham gia.

Nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh được tìm thấy trong hang Đá Sập ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đại tá Đinh Văn Hưng yêu cầu các đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ từng vị trí nghi có dấu tích liệt sĩ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không bỏ sót bất kỳ dấu tích, di vật hay thông tin có giá trị nào phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Theo Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, việc liên tiếp phát hiện thêm các hài cốt và dấu tích mới tiếp tục khẳng định nhận định ban đầu rằng trong khu vực hang Đá Sập vẫn còn hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (bên phải), trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ trong hang Đá Sập ẢNH: QUANG CƯỜNG

Với tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm, bám sát hiện trường nhằm tiếp tục đưa các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình và quê hương.