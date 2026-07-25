Quảng Trị: Quy tập được thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi

Ngày 25.7, thông tin từ Đội 584, Đội 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng).

Đội 584 và 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, tính từ ngày 20 - 25.7, trong quá trình mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ, các hài cốt nằm ở độ sâu từ 20 - 50 cm, một số hài cốt liệt sĩ còn nhiều mảnh xương đã bị phân hủy, xương ống chân và răng cùng các di vật, như: thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, nắp bút mực, xẻng bộ binh...

Các hài cốt liệt sĩ được xác định là những chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh vào tháng 5.1972.

Các hài cốt liệt sĩ được bảo quản cẩn thận và hương khói chu đáo ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Đến thời điểm hiện tại, sau quá trình dùng radar xuyên lòng đất và tổ chức hội thảo xác định vị trí, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng liên quan đã quy tập được tổng cộng 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

10 hài cốt liệt sĩ hiện đang được thờ phụng và hương khói. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 20.7, Đội 584 và Đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành khảo sát thực địa tại Câu Nhi vào đầu tháng 7 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước đó, vào ngày 10.7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Hội thảo kết luận, tại khu vực Câu Nhi, số lượng hài cốt liệt sĩ được xác định là hơn 80; đã tìm kiếm, quy tập 29 hài cốt (trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ có thông tin).