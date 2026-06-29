Nghi có nhiều hố chôn tập thể, Quảng Trị đưa radar 'quét lòng đất' dò tìm

Ngày 29.6, thông tin từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát các địa điểm nghi có hố chôn tập thể.

Đây là công nghệ hiện đại cho phép phát hiện, thu nhận sóng phản hồi để đánh giá các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất từ độ sâu hơn 6 m mà không cần đào bới. Việc ứng dụng thiết bị này giúp cơ quan chức năng tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao độ chính xác tối đa trong công tác xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Hai địa điểm nghi có hố chôn tập thể tại xã Cam Lộ và Cồn Tiên được quét radar tìm kiếm ẢNH: THANH HẢI

Cụ thể, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai radar xuyên đất dò tìm ở 2 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại Quảng Trị.

Địa điểm thứ nhất ở tại thôn Tân Tường (xã Cam Lộ) nơi nghi có một hố chôn tập thể chứa khoảng 20 hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị Đặc công 31 (Quân khu 4), hy sinh trong trận tập kích pháo binh của Mỹ vào tối 25.8.1966.

Theo các nguồn thông tin từ người dân và nhân chứng, vào năm 1967 trong quá trình đào mương thoát nước, người dân đã phát hiện hố chôn này và cất bốc được khoảng 20 liệt sĩ sau đó an táng thành 4 hàng. Tuy nhiên, trong quá trình cất bốc, phía Mỹ phát hiện, ngăn cản nên hố chôn bị ngập nước, đến nay chưa xác định được số lượng liệt sĩ còn nằm lại ở bên dưới.

Lực lượng chức năng dùng radar khảo sát tại khu vực cầu Câu Nhi ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa điểm thứ hai tại thôn An Nha (xã Cồn Tiên), từ nguồn tin của các cựu chiến binh, vào ngày 16.3.1968, một trung đội thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 bí mật trú quân trong hầm chữ A đã bị phát hiện. Xe tăng Mỹ đã vây ép, đè lấp các hầm khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Đến khoảng năm 1983, người dân địa phương trong lúc làm vườn đã phát hiện, cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật và đã đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Hiện tại, khu vực này nghi vẫn còn các hầm chữ A khác bị đè lấp nhưng chưa phát hiện được.

Khu vực Câu Nhi là nơi hy sinh của 93 liệt sĩ trong đó đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã đến khảo sát, dò tìm tại khu vực cầu Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) và Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn (phường Quảng Trị). Đây là hai địa điểm trước đó người dân và lực lượng chức năng đã phát hiện thấy hài cốt liệt sĩ.

