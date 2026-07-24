Mở rộng tìm kiếm theo nhân chứng, phát hiện hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 24.7, lực lượng tiến hành đào thăm dò mở rộng tại những vị trí được xác định từ lời kể của các nhân chứng tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).



Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều di vật. Hơn 70 m³ đất đã được đào, kiểm tra và sàng lọc trong ngày.

Tại khu vực đào tìm hài cốt liệt sĩ mở rộng, đội quy tập phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều bộ di vật ẢNH: THÚY LIỄU

Tính đến hết ngày 24.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập 101 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 25.7, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò tại những khu vực có thông tin, dấu vết liên quan. Quá trình tìm kiếm, cất bốc được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm nguyên trạng hài cốt và các di vật phục vụ việc xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Máy xúc đất đào được huy động để mở rộng vị trí tìm kiếm ẢNH: THÚY LIỄU

Trước đó, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý. Khu vực này trước đây là nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn, được xác định có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Cán bộ, chiến sĩ đội quy tập kiểm tra các lớp đất đá vừa được đào lên ẢNH: THÚY LIỄU

Sau khi dùng thiết bị radar xuyên đất để ghi nhận các điểm bất thường, lực lượng chức năng khoanh vùng, đào thăm dò và mở rộng từng khu vực. Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng; các lớp đất được bóc tách, sàng lọc kỹ nhằm hạn chế xáo trộn hài cốt và di vật.

Các cán bộ, chiến sĩ vận chuyển trang thiết bị vào khu vực tìm kiếm mở rộng ẢNH: THÚY LIỄU

Mẫu xương, răng đủ điều kiện được thu nhận, mã hóa, bảo quản để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với mẫu thân nhân liệt sĩ. Một số di vật cũng được xác minh nhằm tìm manh mối về danh tính, đơn vị.