Trao di ảnh phục dựng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm mong chờ

Tối 23.7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức tọa đàm, cầu truyền hình "Tìm lại tên anh", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026) và hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".



Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, từ nhà hát HTV kết nối với các điểm cầu: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp) và xã Phước Giang (Quảng Ngãi).

Gương mặt người liệt sĩ trở về

Với thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, chương trình tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp diễn sau hơn nửa thế kỷ đất nước hòa bình.

Đó cũng là hành trình của những người mẹ, người vợ, người con và đồng đội vẫn đau đáu tìm kiếm hài cốt người thân, mong đưa các liệt sĩ trở về quê hương và được gọi lại bằng chính tên của mình.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM trao di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho vợ ông, bà Nguyễn Thị Lệ ẢNH: THÚY LIỄU

Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tái hiện qua quá trình nghiên cứu tư liệu, đối chiếu bản đồ quân sự, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa và ứng dụng thiết bị dò tìm. Trên hiện trường, cán bộ, chiến sĩ kiên trì đào từng lớp đất, cẩn trọng nâng niu từng phần hài cốt và di vật được phát hiện.

Một trong những câu chuyện gây xúc động tại chương trình là hành trình gần 60 năm chờ đợi của bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ông Quên hy sinh trong trận đánh Xuân Mậu Thân năm 1968 tại mặt trận cầu chữ Y.

Trong quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt cùng những di vật mang tên Huỳnh Văn Quên. Phát hiện này mở thêm hy vọng cho gia đình sau nhiều thập niên mong ngóng tin ông.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận di ảnh phục dựng của liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Tại chương trình, thiếu tướng Vũ Văn Điền và thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã trao cho gia đình bức chân dung liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phục dựng.

Suốt nhiều thập niên, do không có ảnh của liệt sĩ, gia đình đặt bằng Tổ quốc ghi công trên bàn thờ để tưởng nhớ ông. Nay, gương mặt người con, người anh, người chồng năm nào đã hiện diện trong mái nhà của những người thân vẫn luôn chờ đợi.

Chương trình còn trao nhiều bức chân dung liệt sĩ được phục dựng cho các gia đình. Hoạt động do Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của nhóm TeamLee, góp phần thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.