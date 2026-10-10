TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 10.10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tiếp tục được rà soát thông qua buổi sơ duyệt lần thứ hai.

Sáng 10.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các nghi thức được tổ chức theo trình tự, từ dâng hương, chào cờ đến thực hiện điều lệnh và di chuyển hài cốt liệt sĩ, nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong ngày diễn ra buổi lễ.

Buổi lễ chính thức dự kiến diễn ra sáng 14.10, với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng liên quan.

Lực lượng Công an TP.HCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và nhiệm vụ khiêng quách hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng được huy động tham gia phục vụ công tác tổ chức lễ di quan hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, và thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chủ nhiệm Quân khu 7, trực tiếp điều phối hoạt động sơ duyệt. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp các cơ quan, ban, ngành kiểm tra đội hình, vị trí tập kết và phương án tổ chức các nghi thức chính.

Một trong những nội dung quan trọng là phương án di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sau lễ truy điệu.

Đội hình tiêu binh được kiểm tra vị trí, tác phong và sự phối hợp trong từng nghi thức, bảo đảm tính trang nghiêm cho lễ viếng, truy điệu và an táng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 700 vị trí đặt quách hài cốt được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, phủ Quốc kỳ, sẵn sàng cho nghi thức tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ; dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội tham dự.

Các lực lượng tham gia sơ duyệt thực hiện nghi thức chào cờ, điều lệnh theo kịch bản tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG





Hàng ghế tri ân các anh hùng liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo tại khu vực hành lễ, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra vào sáng 14.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo phương án, mỗi hài cốt được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính và Quốc kỳ, đồng thời được che ô đen trước khi đưa lên xe. Đoàn xe được tổ chức theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Các lực lượng thực hành phương án đưa quách hài cốt liệt sĩ ra xe, rà soát trình tự thực hiện và sự phối hợp giữa các bộ phận trong đoàn di chuyển ẢNH: NGỌC DƯƠNG





Theo phương án tổ chức, mỗi hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính và Quốc kỳ trước khi thực hiện nghi thức di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các lực lượng phối hợp thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên xe, một trong những nội dung trọng tâm của buổi sơ duyệt sáng 10.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các lực lượng thực hành nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên xe trong buổi sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM được bố trí theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng thực hiện từng thao tác khiêng quách hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị cho lễ tiễn đưa dự kiến diễn ra sáng 14.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo kế hoạch, đoàn xe xuất phát từ Công viên Lê Thị Riêng, đi theo các tuyến Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội, sau đó đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG