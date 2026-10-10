TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

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Sáng 10.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.
Sáng 10.10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tiếp tục được rà soát thông qua buổi sơ duyệt lần thứ hai.
Các nghi thức được tổ chức theo trình tự, từ dâng hương, chào cờ đến thực hiện điều lệnh và di chuyển hài cốt liệt sĩ, nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong ngày diễn ra buổi lễ.
Buổi lễ chính thức dự kiến diễn ra sáng 14.10, với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng liên quan.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, và thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chủ nhiệm Quân khu 7, trực tiếp điều phối hoạt động sơ duyệt. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp các cơ quan, ban, ngành kiểm tra đội hình, vị trí tập kết và phương án tổ chức các nghi thức chính.
Một trong những nội dung quan trọng là phương án di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sau lễ truy điệu.
Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ; dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội tham dự.
Theo phương án, mỗi hài cốt được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính và Quốc kỳ, đồng thời được che ô đen trước khi đưa lên xe. Đoàn xe được tổ chức theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra sáng 14.10 tại Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Hoạt động nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đây cũng là hoạt động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
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