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    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

    Ngọc Dương
    Ngọc Dương
    Sáng 10.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

    Sáng 10.10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tiếp tục được rà soát thông qua buổi sơ duyệt lần thứ hai.

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 1.

    Sáng 10.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Các nghi thức được tổ chức theo trình tự, từ dâng hương, chào cờ đến thực hiện điều lệnh và di chuyển hài cốt liệt sĩ, nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong ngày diễn ra buổi lễ.

    Buổi lễ chính thức dự kiến diễn ra sáng 14.10, với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng liên quan.

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 2.

    Lực lượng Công an TP.HCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và nhiệm vụ khiêng quách hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng được huy động tham gia phục vụ công tác tổ chức lễ di quan hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, và thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chủ nhiệm Quân khu 7, trực tiếp điều phối hoạt động sơ duyệt. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp các cơ quan, ban, ngành kiểm tra đội hình, vị trí tập kết và phương án tổ chức các nghi thức chính.

    Một trong những nội dung quan trọng là phương án di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sau lễ truy điệu.

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 3.

    Đội hình tiêu binh được kiểm tra vị trí, tác phong và sự phối hợp trong từng nghi thức, bảo đảm tính trang nghiêm cho lễ viếng, truy điệu và an táng

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 4.

    Hơn 700 vị trí đặt quách hài cốt được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, phủ Quốc kỳ, sẵn sàng cho nghi thức tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ; dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội tham dự.

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 5.

    Các lực lượng tham gia sơ duyệt thực hiện nghi thức chào cờ, điều lệnh theo kịch bản tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG


    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 6.

    Hàng ghế tri ân các anh hùng liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo tại khu vực hành lễ, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra vào sáng 14.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Theo phương án, mỗi hài cốt được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính và Quốc kỳ, đồng thời được che ô đen trước khi đưa lên xe. Đoàn xe được tổ chức theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 7.

    Các lực lượng thực hành phương án đưa quách hài cốt liệt sĩ ra xe, rà soát trình tự thực hiện và sự phối hợp giữa các bộ phận trong đoàn di chuyển

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG


    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 8.

    Theo phương án tổ chức, mỗi hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính và Quốc kỳ trước khi thực hiện nghi thức di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 9.

    Các lực lượng phối hợp thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên xe, một trong những nội dung trọng tâm của buổi sơ duyệt sáng 10.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 10.

    Các lực lượng thực hành nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ lên xe trong buổi sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 11.

    Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM được bố trí theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 12.

    Cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng thực hiện từng thao tác khiêng quách hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị cho lễ tiễn đưa dự kiến diễn ra sáng 14.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ- Ảnh 13.

    Theo kế hoạch, đoàn xe xuất phát từ Công viên Lê Thị Riêng, đi theo các tuyến Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội, sau đó đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra sáng 14.10 tại Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Hoạt động nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

    Đây cũng là hoạt động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

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