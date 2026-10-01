Hơn 3 tháng, quy tập 701 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sau hơn 3 tháng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM tiếp tục được mở rộng. Từ những vị trí đào thăm dò đến các rãnh chôn tại khu A và khu B, lực lượng làm nhiệm vụ từng bước đối chiếu tài liệu, kiểm tra dấu vết thực địa để xác định những khu vực còn hài cốt.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, đến hết ngày 1.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 701 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 668 bộ được quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A, 6 vị trí ở khu B.

Đào thăm dò, mở rộng các rãnh chôn

Công tác đào tìm được triển khai từ ngày 23.6, trên cơ sở tổng hợp lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, kết quả khảo sát địa hình và những dấu vết tại hiện trường. Các nguồn thông tin được đối chiếu để xác định vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, phục vụ đào thăm dò và mở rộng tìm kiếm.

Đến ngày 27.7, tổng số hài cốt được quy tập là 125. Trong ngày này, lực lượng chuyên môn đã bóc tách thành công 2 bộ hài cốt tập thể, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tại khu vực hố chôn thứ 2.

Sang tháng 8, công tác đào tìm được mở rộng tại khu B. Các lực lượng xử lý hàng trăm mét khối đất mỗi ngày, sử dụng phương tiện cơ giới phục vụ đào và vận chuyển đất.

Ngày 21.8, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 24 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số lên 417. Đến ngày 26.8, số hài cốt được quy tập vượt mốc 500; cuối tháng 8 đạt 553, trong đó 262 trường hợp có di vật.

Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Một phát hiện đáng chú ý vào chiều 8.9 khi Đội K74 tìm thấy rãnh chôn số 2 tại khu A, bước đầu phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ. Rãnh này nằm so le, về phía bên trái rãnh số 3 nếu nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào.

Việc phát hiện rãnh số 2 tạo thêm cơ sở đối chiếu sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn. Từ sáng 9.9, lực lượng tiến hành cất bốc, đồng thời mở rộng kiểm tra để không bỏ sót hài cốt, di vật.

Đến hết ngày 9.9, tổng số hài cốt được quy tập là 605. Quá trình tìm kiếm sau đó tiếp tục tại khu A và khu B, đưa kết quả lên 682 hài cốt vào cuối tháng 9.

Tiếp tục tìm kiếm, thu thập manh mối danh tính

Riêng ngày 1.10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, đưa tổng số vượt mốc 700.

Trong ngày, hơn 500 m³ đất được xử lý. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tính đến đầu tháng 10, hơn 700 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Cùng với việc cất bốc, thông tin về vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan được ghi nhận để phục vụ nghiên cứu, đối chiếu, xác định danh tính sau này.

Trong tổng số 701 hài cốt đã quy tập, 304 trường hợp có di vật kèm theo. Việc thu thập, phân loại và bảo quản di vật là một phần của quá trình xác minh, kết nối thông tin về những liệt sĩ được tìm thấy.

Bước sang tháng 10, công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng vẫn tiếp tục. Các lực lượng mở rộng đào tìm, đồng thời thu thập và đối chiếu thông tin, hướng tới xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.