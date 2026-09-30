Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 30.9, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.



Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 500 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Qua đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Chiến sĩ đội K74 thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 30.9.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 682 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 301 hài cốt có di vật.

Cụ thể, 649 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Tính đến ngày 30.9, đã quy tập được 682 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Công tác đào tìm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23.6, trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng, kết quả khảo sát địa hình và các dấu vết thực địa. Từ đó, lực lượng chức năng khoanh vùng, đào thăm dò và từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn và những dấu vết liên quan để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.