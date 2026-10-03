Quy tập 713 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 3.10.2026, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.



Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 550 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Đội K74 làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 3.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 713 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật kèm theo. Cụ thể, 680 bộ được quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trong 3 ngày đầu tháng 10, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm tổng cộng 31 bộ hài cốt liệt sĩ. Trước đó, đến hết tháng 9, số hài cốt được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 682.

Công tác đào tìm tại đây được triển khai từ ngày 23.6, trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, kết quả khảo sát địa hình và dấu vết thực địa. Từ những vị trí đào thăm dò, lực lượng chức năng từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B.

Cùng với việc cất bốc, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan, phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.