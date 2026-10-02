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    Thời sự

    Quy tập 705 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

    Thúy Liễu
    Thúy Liễu
    Tính đến ngày 2.10, lực lượng chức năng đã quy tập 705 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 304 trường hợp có di vật.

    Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 2.10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng, phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ.

    Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 350 m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

    Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 2.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 705 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 672 bộ được quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B. Tổng cộng 304 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

    Quy tập 705 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

    Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập hài cốt liệt sĩ ngày 2.10

    ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

    Công tác đào tìm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, kết quả khảo sát địa hình và dấu vết thực địa. Từ những vị trí đào thăm dò, lực lượng chức năng từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm tại hai khu vực A và B.

    Đến ngày 27.7, tổng số hài cốt được quy tập là 125. Cuối tháng 8, con số này tăng lên 553 và đến hết tháng 9 là 682.

    Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, chiều 8.9, Đội K74 phát hiện rãnh chôn số 2 tại khu A, bước đầu tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ. Rãnh này nằm so le về bên trái rãnh số 3 nếu nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào.

    Phát hiện trên tạo thêm cơ sở đối chiếu sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn. Cùng với cất bốc, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn và những dấu vết liên quan, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

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    Từ ngày 23.6 đến ngày 1.10, lực lượng chức năng đã quy tập 701 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 304 trường hợp có di vật.

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