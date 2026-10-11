Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y ở Cà Mau

Ngày 11.10, tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết trong 3 ngày qua, lực lượng liên tiếp tìm thấy và cất bốc thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y (ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).

Khu vực tìm kiếm có diện tích khoảng 500 m2, hiện trạng là trường học bỏ hoang và đất nông nghiệp.

Cất bốc thành công hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y ẢNH: VĨNH NGHỊ

Theo lời kể của các nhân chứng lịch sử, nghĩa trang tạm này từng là nơi an táng của khoảng 100 liệt sĩ. Dù đã trải qua các đợt quy tập, di dời lớn vào năm 1975 và 1985, cơ quan chức năng nhận định vẫn còn một số phần mộ bị sót lại do thời gian lùi xa và thay đổi địa hình.

Sau khi xác minh thông tin, khoanh vùng và xác định vị trí, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đã khẩn trương triển khai lực lượng đào tìm xuyên suốt nhiều ngày. Sáng 8.10, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong tình trạng còn nguyên vẹn.

Hài cốt liệt sĩ thứ ba trong tình trạng xương cốt còn nguyên vẹn cùng một số di vật ẢNH: VĨNH NGHỊ

Đến chiều 9.10, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thành công hài cốt liệt sĩ thứ 2. Do điều kiện thổ nhưỡng nên phần xương cốt của liệt sĩ đã phân hủy hoàn toàn, tại vị trí hố mộ chỉ còn lại các di vật gồm quần áo, bạt cao su và tóc.

Sáng 10.10, lực lượng tiếp tục phát hiện và cất bốc thành công hài cốt liệt sĩ thứ 3 trong tình trạng xương cốt còn nguyên vẹn cùng một số di vật, như: thắt lưng, túi cơm, túi vượt sông của bộ đội thời kháng chiến.

Tất cả hài cốt và di vật tìm thấy đều được lực lượng thực hiện thủ tục cất bốc một cách cẩn trọng, trang nghiêm ẢNH: VĨNH NGHỊ

Tất cả hài cốt và di vật tìm thấy đều được lực lượng chức năng thực hiện thủ tục cất bốc một cách cẩn trọng, trang nghiêm. Đơn vị đã tiến hành lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính. Hiện tại, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về thờ cúng trang nghiêm tại nhà quàn của đơn vị trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 10 được quy tập kể từ khi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đi vào hoạt động. Hiện tại, đơn vị đang khẩn trương mở rộng phạm vi rà soát và đào tìm với quyết tâm cao nhất, chạy đua với thời gian để đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương.