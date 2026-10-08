Quy tập được một hài cốt liệt sĩ trong vườn mai ở Cà Mau

Ngày 8.10, tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết đã cất bốc thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y (ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 7 được quy tập trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ khi đội đi vào hoạt động đến nay.

Khu vực Cầu Chữ Y từng an táng khoảng 100 mộ liệt sĩ

Theo tư liệu lịch sử và thông tin khảo sát thực địa, trước đây nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y có diện tích khoảng 500 m2. Trải qua thời gian, cấu trúc mặt bằng khu vực này đã có nhiều thay đổi. Một phần diện tích hiện là trường học bỏ hoang vài năm nay, diện tích đất còn lại đang được người dân sử dụng để canh tác, sản xuất nông nghiệp.

Các chiến sĩ Đội quy tập tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ nằm sâu lòng đất ẢNH: VĨNH NGHỊ

Nhằm có cơ sở triển khai phương án tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh chuyên sâu, làm việc chặt chẽ với các nhân chứng lịch sử tại địa phương, gồm các ông Bùi Minh Khánh, Lê Tuấn Em và ông Huỳnh Văn Tâm (cùng ở ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ).

Qua thông tin cung cấp từ các nhân chứng, trước đây, khu vực Cầu Chữ Y có khoảng 100 mộ liệt sĩ được an táng theo hàng lối. Sau năm 1975, một số thân nhân tự quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa về quê nhà an táng. Đến khoảng năm 1985, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức cất bốc, quy tập phần lớn các phần mộ về nghĩa trang huyện Thới Bình (cũ).

Hài cốt liệt sĩ nằm sâu lòng đất khoảng 1,5 m, trong tình trạng còn nguyên vẹn ẢNH: VĨNH NGHỊ

Tuy nhiên, đợt quy tập lần này chủ yếu mới chỉ thực hiện trên những phần mộ còn nhận biết được núm mộ (phần nổi lên của ngội mộ). Tại các vị trí đất bằng phẳng vẫn chưa được đào tìm triệt để do một số vị trí mộ đã bị thay đổi kết cấu hoàn toàn từ hoạt động xây dựng và canh tác của người dân.

Ông Bùi Minh Khánh tự nguyện hiến đất, chấp nhận phá bỏ những gốc mai để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: VĨNH NGHỊ

Qua các nguồn thông tin trên, cơ quan chức năng nhận định khu vực trường học bỏ hoang và đất sản xuất vẫn còn sót lại mộ và hài cốt liệt sĩ. Từ đó tiến hành khoanh vùng, xác định vị trí và triển khai kế hoạch tìm kiếm một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Hiến đất, bỏ vườn mai, mong sớm tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Quá trình thực địa gặp một số khó khăn do vị trí cần đào tìm hài cốt liệt sĩ lại nằm trong khu vườn mai của ông Bùi Minh Khánh. Từ đó, ông Khánh đã tự nguyện hiến đất và chấp nhận phá bỏ vườn mai đã gắn bó lâu năm mà không hề do dự.

Ông Khánh cho biết, vườn mai hàng chục cây được ông chăm sóc nhiều năm qua, nay phá đi cũng xót xa lắm. Ông nói rằng kinh tế mất đi làm lại được, còn các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại lòng đất lạnh lẽo mấy mươi năm rồi. Thấy các chú bộ đội vất vả, ông chỉ mong sao sớm tìm thấy các anh để đưa về với quê hương, bấy nhiêu là ông mãn nguyện.

Lực lượng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chính quyền địa phương bên hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ẢNH: VĨNH NGHỊ

Hành động mộc mạc, dứt khoát của ông Khánh thể hiện trọn vẹn đạo lý "uống nước nhớ nguồn" bằng tình cảm chân thành của một người dân bình thường đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Đáp lại sự đồng lòng và tạo điều kiện hết mình của nhân dân, sau hơn 1 ngày khẩn trương triển khai lực lượng đào tìm tại hiện trường, các chiến sĩ Đội quy tập đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ nằm sâu lòng đất khoảng 1,5 m, trong tình trạng còn nguyên vẹn.

Lực lượng chức năng đã cất bốc thành công 1 hài cốt liệt sĩ ẢNH: VĨNH NGHỊ

Ngay sau khi quy tập thành công, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm ADN để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời tổ chức di chuyển hài cốt về đơn vị để thực hiện nghi lễ tâm linh trang trọng theo quy định.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, tìm kiếm tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y với tinh thần khẩn trương, tỉ mỉ, quyết tâm cao nhất nhằm không bỏ sót hài cốt liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc.