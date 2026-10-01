Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ Lê Thị Tuyến sau 54 năm hy sinh

Ngày 1.10, tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng cất bốc, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau 54 năm nằm trong lòng đất.

Khu vực cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được cho là của nữ liệt sĩ Lê Thị Tuyến ở ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau ẢNH: VĨNH NGHỊ

Hài cốt được tìm thấy vào trưa 30.9, trong phần đất của người dân, được cho là của nữ liệt sĩ Lê Thị Tuyến, cựu cán bộ quân y thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Liệt sĩ Lê Thị Tuyến hy sinh khoảng tháng 4.1972, ở tuổi 21.

Theo lời kể của ông Trần Tuấn Kiệt (72 tuổi, nguyên Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, tỉnh Sóc Trăng cũ, hiện sinh sống ở ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau), khoảng tháng 4.1972, trong một trận pháo kích từ Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (cũ), đơn vị của ông Kiệt bị trúng hỏa lực khiến hai người tử vong. Riêng liệt sĩ Lê Thị Tuyến, lúc đó khoảng 21 tuổi, là quân y của Tiểu đoàn Phú Lợi 1, bị gãy cả hai chân.

Hài cốt được cho là của nữ liệt sĩ Lê Thị Tuyến ở ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau ẢNH: VĨNH NGHỊ

Ngay sau trận pháo kích, ông Kiệt trực tiếp đưa cô Tuyến băng qua Trạm Quân y dã chiến, đóng trên địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ) để điều trị vết thương. Sau đó, ông Kiệt lập tức quay lại đơn vị chiến đấu. Ba ngày sau, khi ông Kiệt quay lại Trạm Quân y thì được biết cô Tuyến đã hy sinh. Ông đã ra tận nơi chôn cất để xác định vị trí mộ. Do không cùng quê, ông Kiệt và đơn vị đều không rõ thông tin về quê quán của cô Tuyến ở đâu.

Ông Võ Văn Tám (70 tuổi, ở ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) cũng là người trực tiếp tham gia chôn cất thi thể liệt sĩ Lê Thị Tuyến. Ông Tám cho biết khoảng tháng 4.1972, các cán bộ ở địa phương gồm các ông: Hai Chợt, Bảy Thanh, Sáu Phước và Bảy Hội (hiện đều đã từ trần) có đưa thi thể một nữ bộ đội bị mất chân đến khu đất phía sau nhà ông Tám để an táng.

Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn, thi thể được quấn trong tấm cao su bộ đội, đặt trên một tấm ván lót xuồng phía dưới và chôn sâu khoảng 1 m, không có quan tài. Lúc này, ông Tám và người dân địa phương chỉ biết đây là một nữ bộ đội từ tỉnh Sóc Trăng chuyển sang.

Hài cốt sau khi quy tập được lấy mẫu ADN để xác định danh tính và đưa về đơn vị thực hiện các nghi lễ theo quy định ẢNH: VĨNH NGHỊ

Sau ngày đất nước thống nhất, do có người thân sống tại khu vực này, ông Kiệt đã vài lần quay lại nơi chôn cất liệt sĩ Lê Thị Tuyến. Tại đây, ông đã cung cấp thông tin, đối chiếu ký ức với ông Võ Văn Tám và khẳng định ngôi mộ chính là của liệt sĩ Lê Thị Tuyến.

Nhờ vậy, người dân địa phương mới biết được tên tuổi và đơn vị của nữ liệt sĩ Lê Thị Tuyến. Suốt hàng chục năm qua, phần mộ này nằm trên phần đất thuộc quyền sở hữu của ông Võ Văn Đáng (62 tuổi, ở ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau).

Cách đây khoảng 3 năm, khi tiến hành xây dựng lại nền mộ cho các thân nhân trong gia đình cũng là liệt sĩ, ông Đáng đã dựa vào các thông tin do ông Kiệt cung cấp để lập bia và làm nền mộ kiên cố cho liệt sĩ Lê Thị Tuyến.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trao tiền hỗ trợ cho 4 nhân chứng cung cấp thông tin về mộ nữ liệt sĩ Lê Thị Tuyến ẢNH: VĨNH NGHỊ

Từ nguồn tin đối chiếu của nhân dân, ngày 30.9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thị Tuyến. Sau gần 1 ngày tiến hành khai quật mộ liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Thị Tuyến nằm sâu dưới phần mộ như lời kể của các nhân chứng.

Sau 54 năm nằm trong lòng đất, khi được khai quật, hài cốt của liệt sĩ gần như vẫn còn nguyên vẹn cùng với một số di vật. Sau khi quy tập, đơn vị đã lấy mẫu ADN để xác định danh tính và đưa hài cốt về đơn vị để thực hiện các nghi lễ tiếp theo. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được quê quán và thân nhân của liệt sĩ Lê Thị Tuyến.