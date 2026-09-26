Chủ vườn sapoche mở đất, ủng hộ tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 26.9, thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp), cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại một vườn cây ăn trái của người dân ở ấp Tây, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở ấp Tây, xã Kim Sơn ẢNH: THANH QUÂN

Theo thượng tá Dẫn, khu vực tìm kiếm nằm trong vườn sapoche rộng khoảng 1.000 mét vuông, cây gần 20 năm tuổi và đang cho trái non. Đáng chú ý, một số gốc cây nằm ngay vị trí được xác định có khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Việc đào tìm chắc chắn ảnh hưởng đến cây trồng cũng như thu nhập của gia đình, nhưng ông Võ Văn Vinh (60 tuổi, chủ khu vườn) vẫn đồng thuận mở đất để lực lượng K91 thực hiện nhiệm vụ.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện thủ công hoàn toàn ẢNH: THANH QUÂN

Hiện gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đang được phân công tìm kiếm tại khu vực này. Do vị trí tìm kiếm nằm trên tuyến đường hẹp, máy móc khó có thể tiếp cận, các chiến sĩ phải đào đất hoàn toàn bằng thủ công.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng K91 đặc biệt thận trọng, từng bước đào, sàng lọc đất nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến những cây sapoche trong vườn.

Vườn sapoche gần 20 năm tuổi đang cho quả non ẢNH: THANH QUÂN

Thượng tá Võ Thành Dẫn cho biết trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội K91 xác định công tác tuyên truyền, vận động và kết nối với nhân dân là một phần quan trọng trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ những câu chuyện được chia sẻ và sự kết nối với các nhân chứng, ngày càng có nhiều người chủ động tìm đến đơn vị, cung cấp những thông tin, manh mối được lưu giữ từ nhiều năm trước. Tiếp nhận những nguồn tin này, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 tiếp cận địa bàn, gặp gỡ nhân chứng, kiểm tra thực tế và triển khai tìm kiếm khi xác định có cơ sở.

"Điều chúng tôi trân trọng không chỉ là kết quả tìm thấy, mà còn là tình cảm của người dân", thượng tá Dẫn chia sẻ.

Theo Đội trưởng Đội K91, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nhiệt tình phối hợp của người dân, đặc biệt là những người cung cấp thông tin, đã góp phần quan trọng giúp đơn vị có thêm manh mối và triển khai nhiệm vụ hiệu quả.