Tìm thấy 71 hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng ở Đồng Tháp

Ngày 22.9, ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại vườn sầu riêng của người dân ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp (Đồng Tháp), lực lượng chức năng đang triển khai phương tiện cơ giới để tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực từng là Nghĩa trang tạm Bình Hòa A.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cưa thêm một số cây sầu riêng gần chục năm tuổi để tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập.

Vườn sầu riêng này trước đây là Nghĩa trang tạm Bình Hòa A ẢNH: THANH QUÂN

Theo Đội K91, trong ngày 21.9, đội đã tìm kiếm, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; trong đó, riêng tại khu vực Nghĩa trang tạm Bình Hòa A (cũ), ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tổng số hài cốt được lực lượng chức năng quy tập tại khu vực này hiện là 71 bộ. Hai bộ hài cốt còn lại được tìm thấy tại ấp Bình Long, xã Chợ Gạo.

Lực lượng chức năng cưa những cây sầu riêng nhiều năm tuổi để phục vụ công tác tìm kiếm ẢNH: THANH QUÂN

Qua kiểm tra, các hài cốt liệt sĩ hiện chưa xác định được danh tính. Một số hài cốt được bọc bằng bạt tăng, mảnh vải và quần áo. Đội K91 đã tiến hành bảo quản theo quy định.

Tại Campuchia, bộ phận thực hiện nhiệm vụ của Đội K91 tiếp tục mở rộng phạm vi đào tìm tại ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Đội K91 cho biết những ngày qua, đội đã huy động 15 chiến sĩ cùng 2 máy múc để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: THANH QUÂN

Tính từ đầu giai đoạn XXVI (2026 - 2027) đến ngày 21.9, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 152 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm", tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220 bộ.

Trong ngày 22.9, Đội K91 tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Bình Hòa A (cũ) và Nghĩa trang tạm Kim Sơn (ấp Hội, xã Kim Sơn). Tại Campuchia, lực lượng tiếp tục đào tìm ở khu vực ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, cho biết những ngày qua, đội đã huy động 15 chiến sĩ cùng 2 máy múc để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm này. Đội đã làm việc từ ngày 30.8 đến nay, dự kiến 2 - 3 ngày nữa sẽ kết thúc tìm kiếm tại đây.