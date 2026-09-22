Người phụ nữ chấp nhận cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ

"Nhớ ơn các liệt sĩ thì mình phải cống hiến thôi"

Những ngày qua, câu chuyện về một phụ nữ miền Tây đồng ý cưa bỏ gần 120 cây sầu riêng để lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Người đó chính là bà Lê Thị Đón (54 tuổi, ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).

Vườn sầu riêng rộng gần 2.700 m² của bà Lê Thị Đón

ẢNH: THANH QUÂN

Sáng 22.9, có mặt tại khu vườn rộng gần 2.700 m2 của mình, bà Đón không khỏi chạnh lòng. Những gốc sầu riêng từng gắn bó với gia đình, mang lại nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, nay chỉ còn lại vài cây đang chờ lực lượng chức năng chuẩn bị cưa hạ.

Hằng ngày, bà Đón thường lui tới khu vườn sầu riêng với hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm thấy những hài cốt liệt sĩ được chôn tại đây ẢNH: THANH QUÂN

Gần 120 gốc sầu riêng, trong đó có khoảng 20 cây trên 15 năm tuổi và 100 cây hơn 3 năm tuổi, đã được gia đình bà Đón đồng ý cưa bỏ để Đội K91 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

"Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước mình thì mình phải cống hiến thôi", bà Đón nói, giọng chắc nịch.

Nhiều năm qua, gia đình bà Đón vẫn nghi ngờ dưới khu vườn còn hài cốt liệt sĩ. Khi biết thông tin về "Chiến dịch 500 ngày đêm", gia đình chủ động trình báo chính quyền địa phương, mong các lực lượng chức năng có thể tìm kiếm, đưa những người đã hy sinh về nơi an nghỉ.

Từ ngày 30.8 đến chiều 21.9, Đội K91 đã quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn. Sáng 22.9, có 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy múc tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Để không ai còn nằm lại

Dưới tiết trời âm u của mùa mưa miền Tây, các chiến sĩ Đội K91 miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Mỗi khoảng đất được đào lên đều mang theo hy vọng tìm thấy thêm hài cốt, đưa những người lính năm xưa trở về với đồng đội và gia đình.

Những cây sầu riêng nhiều năm tuổi được cưa hạ để phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: THANH QUÂN

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, cho biết đơn vị đang cố gắng tìm kiếm hết những hài cốt còn sót lại tại khu vực.

Theo thượng tá Dẫn, khi tiếp cận khu vườn, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều cây sầu riêng đã cho thu hoạch nhiều năm, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bà Đón đã vui vẻ chấp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho đội thực hiện nhiệm vụ.

Sự đồng thuận của gia đình bà Đón không chỉ giúp công tác tìm kiếm được triển khai thuận lợi mà còn thể hiện nghĩa tình sâu nặng của người dân đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Dự kiến Đội K91 sẽ hoàn thành công tác tìm kiếm tại đây trong 2 - 3 ngày tới ẢNH: THANH QUÂN

Tính từ đầu giai đoạn XXVI (2026 - 2027) đến ngày 21.9, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 152 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm", tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220 bộ.

Ngày 22.9, Đội K91 tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Bình Hòa A (ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp) và Nghĩa trang tạm Kim Sơn (ấp Hội, xã Kim Sơn). Tại Campuchia, lực lượng cũng tiếp tục đào tìm ở khu vực ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng.