Thi công công trình ở khu vực Thành cổ Quảng Trị, phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 của đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, thuộc địa bàn Thành cổ Quảng Trị.

Hiện trường khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 sau đó tổ chức khảo sát.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô...

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... nằm xen lẫn trong gạch, đá. Từ những dấu tích này, đơn vị đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên ngân hàng tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý, xác định danh tính.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai ẢNH: THANH LỘC

Ngày 22.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Hiện Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực khu phố Thành Cổ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác các nguồn thông tin, phối hợp với chính quyền và người dân để thu thập thêm thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ; đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

Việc quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ được thực hiện trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.