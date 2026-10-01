Xét nghỉ theo Nghị định 178, Cà Mau có 2 ban bỏ sót đánh giá tổng thể

Ngày 1.10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phản hồi thông tin do cơ quan chuyên môn cung cấp, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau.

Theo nội dung trả lời, trước khi xem xét sắp xếp, tinh giản biên chế và thực hiện chính sách, chế độ, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc đánh giá phải công tâm, khách quan, căn cứ vào phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm.

Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau chỉ đánh giá những người có đơn xin nghỉ theo Nghị định 178, không đánh giá, xếp loại toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức ẢNH: CTV

Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau chỉ đánh giá những người có đơn xin nghỉ, không đánh giá, xếp loại toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung trả lời xác định đây là thiếu sót trong quá trình tham mưu, thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thủ tục, đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc rà soát, kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh trong thời gian tới.

Hai đơn vị nói trên đã đề nghị giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP cho 10 trường hợp. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có 8 trường hợp, gồm 1 trường hợp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (cũ) và 7 trường hợp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) với tổng kinh phí 8,719 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh có 2 trường hợp, với tổng kinh phí 1,953 tỉ đồng.



