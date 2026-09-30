Hơn 426 tỉ đồng xây dựng cầu Ba Đình nối Cà Mau với An Giang

Ngày 30.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau với An Giang. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau.

Dự án được xây dựng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau và xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, sử dụng khoảng 3,34 ha đất. Điểm đầu nối với tuyến ĐT.979, đoạn từ Phước Long đi Ba Đình; điểm cuối nối với đường ven sông thuộc xã Vĩnh Bình.

Dự án cầu Ba Đình nối Cà Mau với An Giang có tổng vốn đầu tư hơn 426 tỉ đồng ẢNH MINH HỌA: AI

Theo quyết định, toàn tuyến dài khoảng 1.358,71 m, gồm cầu dài 451,25 m, đường đầu cầu dài 322,89 m và đường ven sông Cái Lớn dài 584,57 m.

Cầu rộng 15 m, trong đó phần xe chạy rộng 11 m, phần dành cho người đi bộ rộng 1,5 m mỗi bên. Thời hạn sử dụng của cầu theo thiết kế là 100 năm.

Để bảo đảm tàu thuyền lưu thông, cầu được thiết kế với tĩnh không thông thuyền cao tối thiểu 7 m, rộng tối thiểu 30 m. Tĩnh không qua đường ngang phía xã Vĩnh Lộc cao tối thiểu 4,5 m.

Đường đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đường ven sông theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, cùng có vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Dự án còn xây dựng đường gom, nút giao cùng mức, hệ thống chiếu sáng và báo hiệu giao thông.

Cầu Ba Đình còn nâng cao khả năng khai thác tuyến ĐT.979, đoạn Phước Long đi Ba Đình, đồng thời từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông Cà Mau. Công trình tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực Hồng Dân, Phước Long của Cà Mau và khu vực Vĩnh Thuận của An Giang.

Dự án đặt mục tiêu tạo thành trục giao thông huyết mạch kết nối vùng, phục vụ lưu thông, luân chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh của Cà Mau cùng các tỉnh lân cận thông qua đường Hồ Chí Minh và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Công trình cũng góp phần xây dựng đô thị Ba Đình đạt tiêu chuẩn loại V theo Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 426 tỉ đồng, từ nguồn vốn gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện 2026 - 2029, không phân kỳ đầu tư.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư quản lý chặt chẽ quy mô, chất lượng, tiến độ và chi phí, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt.



