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    Thời sựDân sinh

    Cà Mau lên tiếng về những tồn đọng ở cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

    Gia Bách
    Gia Bách
    UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu kiểm tra hiện trường, xử lý các hạng mục còn tồn đọng và thiệt hại nhà dân sau thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và báo cáo kết quả trước ngày 5.10 tới.

    Trước phản ánh của cử tri về hàng loạt tồn đọng sau thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam), UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - Bộ Xây dựng quan tâm xử lý.

    Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của người dân.

    Cà Mau lên tiếng về những tồn đọng ở cao tốc Cần Thơ - Cà Mau- Ảnh 1.

    Cử tri phản ánh nhiều hạng mục dân sinh sau thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thành

    ẢNH: G.B

    Cử tri phản ánh dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đã cơ bản hoàn thành, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện xong nhiều nội dung đã cam kết như xây dựng đường dân sinh, hầm chui, duy tu quốc lộ 63 tại nút giao IC10, hoàn trả mặt bằng, khơi thông các đầu kênh làm cống và công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

    Quá trình thi công dự án làm nhà ở, tài sản của một số hộ dân bị sụp lún, nứt vỡ. Đến nay, chủ đầu tư chưa có kế hoạch cụ thể về thời gian bồi thường.

    Cử tri kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau thành lập tổ công tác xuống hiện trường, xem xét, đánh giá các nội dung người dân phản ánh; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cam kết thời hạn, khẩn trương giải quyết dứt điểm, không để tình trạng kéo dài.

    Ngày 18.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các xã liên quan cùng các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra thực tế hiện trường, rà soát cụ thể từng nội dung còn tồn tại.

    Sở Xây dựng được giao làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để xác định trách nhiệm, giải pháp và thời gian hoàn thành đối với từng nội dung. Trọng tâm là xử lý đường dân sinh, hầm chui, duy tu quốc lộ 63 tại nút giao IC10, hoàn trả mặt bằng, khơi thông kênh, mương và các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9.2026.

    Đối với nhà ở, tài sản bị sụp lún, nứt vỡ và các thiệt hại khác được phản ánh do quá trình thi công dự án gây ra, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được đề nghị phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại.

    Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, hoàn thành trong tháng 9.2026.

    UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc, không để các tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân do cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Kết quả thực hiện phải báo cáo trước ngày 5.10.2026.

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