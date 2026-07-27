Bộ Xây dựng 'tuýt còi' nhà thầu chậm hoàn thiện cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân của 2 dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Trước đó, 2 dự án đã được triển khai thi công hoàn thành tuyến chính. Tuy nhiên, các hạng mục còn lại đến nay vẫn chưa được hoàn chỉnh như vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch...

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã thông tuyến chính nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh hạng mục ẢNH: GIA BÁCH

Để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác đồng bộ, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị chủ động rà soát các tồn tại, khiếm khuyết trên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện, dẫn đến tiến độ triển khai các hạng mục còn lại tiếp tục chậm trễ, việc khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết của các đơn vị chưa triệt để và kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình, giải ngân vốn đã bố trí cho dự án.

Chủ đầu tư phải chỉ đạo các đơn vị nhà thầu, tư vấn thường xuyên quan trắc, theo dõi đánh giá trong quá trình bảo hành công trình; có giải pháp kịp thời để bù lún đảm bảo độ bằng phẳng trong quá trình khai thác...

Các nhà thầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của các địa phương để tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu cung ứng cho dự án; chủ động về nguồn vật liệu (kể cả sử dụng nguồn từ các mỏ thương mại); huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca kíp thi công đảm bảo việc tổ chức thi công theo tiến độ đề ra.

Đặc biệt, giám đốc ban quản lý dự án phải tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần với các công việc chậm. Yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp như bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca, tăng kíp...

"Đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo đúng quy định của hợp đồng", Bộ Xây dựng yêu cầu.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng, được thông xe tuyến chính cuối tháng 4.2026.