Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xử phạt tài xế lùi xe trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

Thanh Duy
19/03/2026 14:49 GMT+7

Cục CSGT phát hiện và xử phạt tài xế chạy lùi xe trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, chở người sai quy định.

Ngày 19.3, tin từ Cục CSGT cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (phòng 6, Cục CSGT) vừa xử phạt 40 triệu đồng đối với tài xế chạy lùi xe trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.

Đây là xe thi công. Qua công tác tuần tra, kiểm tra và sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 phát hiện tài xế xe thi công có hành vi chạy lùi xe trên cao tốc và chở người trên thùng xe trái quy định (đoạn qua địa bàn huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cũ).

- Ảnh 1.

Hình ảnh xe thi công chạy lùi trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, chở người trên thùng xe sai quy định

ẢNH: CỤC CSGT

Lực lượng chức năng nhận định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, bị nghiêm cấm do tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến tai nạn giao thông. Càng nguy hiểm hơn khi tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang có tốc độ lưu thông lớn và mật độ phương tiện cao.

Căn cứ quy định của pháp luật, lực lượng CSGT đã xử phạt tài xế vi phạm 40 triệu đồng, đồng thời trừ giấy phép lái xe 10 điểm.

Qua vụ việc này, Cục CSGT cảnh báo các đơn vị thi công, bảo trì, vệ sinh hoạt động trên cao tốc phải tổ chức thi công đúng quy định, lắp đặt đầy đủ hệ thống cảnh báo; bố trí lực lượng điều tiết giao thông phù hợp; tuyệt đối không lùi xe dưới mọi hình thức và không chở người trên thùng xe trái quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhằm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, trong đó có cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận