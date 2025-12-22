Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Chính thức cho xe đi cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tối đa 80km/h

Thanh Duy - Duy Tân
22/12/2025 11:39 GMT+7

9 giờ ngày 22.12, cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang (thuộc cao tốc Cần Thơ – Cà Mau) chính thức cho xe ô tô lưu thông với vận tốc 60 - 80km/h.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên đường dẫn vào nút giao IC2 (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ) - điểm đầu cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, trước 9 giờ ngày 22.12 đã có nhiều phương tiện đậu chờ đến thời điểm chính thức được thông xe. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL. Người dân háo hức chờ đợi để trải nghiệm sự tiện lợi mà tuyến đường này mang lại. 

- Ảnh 1.

Các phương tiện di chuyển vào nút giao IC2, điểm đầu cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

ẢNH: DUY TÂN

Trong số này, có những phương tiện đi làm, nhưng cũng có nhiều người đến với mục đích tham quan, trải nghiệm, vì muốn biết hình hài cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang thế nào. Những bác tài chờ thông xe đều phấn khởi cho biết, rất háo hức chờ đợi ngày được đi trên tuyến cao tốc này - một công trình giao thông trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa đặc biệt với bà con vùng ĐBSCL.

- Ảnh 2.

Xe đậu chờ đến thời điểm thông xe cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

ẢNH: DUY TÂN

Thường xuyên lái ô tô đi Cà Mau công tác, anh Nguyễn Tường Duy (ngụ TP.Cần Thơ) rất quan tâm tới cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và trông đợi tuyến cao tốc này hoàn thành từng ngày, để có thể rút ngắn hành trình đi xuống Cà Mau.

"Hôm nay đoạn Cần Thơ – Hậu Giang đã hoàn thành, tôi thực rất mừng khi trải nghiệm lần đầu tiên để xem công trình này đẹp thế nào", anh Duy nói và kỳ vọng đoạn Hậu Giang – Cà Mau cũng sẽ sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân.

- Ảnh 3.

Tốc độ di chuyển trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h

ẢNH: DUY TÂN

Trước đó, ngày 19.12, Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (dài 110km); trong đó thông xe tuyến chính đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (dài 37,65 km) và thông xe kỹ thuật, chưa khai thác sử dụng đoạn Hậu Giang - Cà Mau (dài 73,3 km).

Với đoạn cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đã thông xe, Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết tốc độ lưu thông trên tuyến đối với các phương tiện được giới hạn tối đa là 80km/h, tối thiểu 60km/h. Tốc độ tại các nhánh thuộc nút giao là 40km/h.

- Ảnh 4.

Điểm cuối cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ)

ẢNH: DUY TÂN

Nếu đi cao tốc từ hướng TP.Cần Thơ, các phương tiện sẽ di chuyển theo tuyến QL 91B theo hướng về cảng Cái Cui (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Khi đến vòng xoay (đường vào cảng Cái Cui), rẽ vào tuyến nối vào đường cao tốc tại nút giao IC2, lưu thông đến nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ) ra QL 61B thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện theo QL 61B theo đường nhánh tại nút giao IC5 vào đường cao tốc, đến nút giao IC2, ra tuyến nối cao tốc về vòng xoay QL 91B.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
