Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau lùi thời gian 'mở cửa' 2 ngày

Ngày 20.12, Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) có thông báo về việc điều chỉnh thời gian khai thác dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Theo đó, thời gian khai thác cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang sẽ dời sang lúc 9 giờ ngày 22.12, tức chậm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu (9 giờ ngày 20.12). Nguyên nhân là cần thêm thời gian dọn dẹp mặt bằng, giải thể thiết bị trên công trường và kiểm tra điều kiện khai thác.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km, gồm 2 dự án thành phần: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km và Hậu Giang - Cà Mau dài 73,3 km ẢNH: DUY TÂN

Theo thông báo, từ 9 giờ ngày 22.12, các phương tiện đi cao tốc theo hướng từ TP.Cần Thơ đi Hậu Giang sẽ lưu thông lộ trình như sau:

Xe từ TP.Cần Thơ di chuyển theo tuyến QL 91B, hướng về cảng Cái Cui (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Khi đến vòng xoay (đường vào cảng Cái Cui), rẽ theo tuyến nối vào đường cao tốc tại nút giao IC2. Xe lưu thông đến nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ) ra QL 61B thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện đi từ QL 61B, theo đường nhánh tại nút giao IC5 vào đường cao tốc. Di chuyển đến nút giao IC2, ra tuyến nối cao tốc về vòng xoay QL 91B.

Tốc độ lưu thông trên tuyến đối với các phương tiện được giới hạn tối đa 80 km/giờ,tối thiểu 60 km/giờ. Tốc độ các nhánh thuộc nút giao tối đa 40 km/giờ.

Trước đó, ngày 19.12, Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức khánh thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (dài hơn 110km), thông xe tuyến chính đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (dài 37,65 km) và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau (dài 73,3 km).