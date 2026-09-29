Lốc xoáy kinh hoàng, nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Chiều tối 28.9, sau cơn mưa lớn kèm sấm chớp, lốc xoáy xuất hiện tại ấp 2, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Lốc xoáy chỉ kéo dài hơn 10 phút nhưng đã làm sập, tốc mái nhiều nhà dân, cuốn bay mái tôn và đồ đạc.

Trận lốc chỉ kéo dài hơn 10 phút nhưng đã làm sập, tốc mái nhiều nhà dân, cuốn bay mái tôn và đồ đạc ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Do diễn biến quá nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay. Sau đó, lốc xoáy lan sang ấp 4, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhà dân. Ông Trịnh Hoàng Đen (người dân địa phương) cho biết chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào mạnh như vậy xảy ra trên địa bàn. Nhà con trai ông bị sập hoàn toàn, đồ đạc hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

"Nhìn thấy cơn lốc cao hàng chục mét cuốn đi đồ đạc trước mắt nhưng không làm gì được", ông Đen nói.

Lốc xoáy kinh hoàng xuất hiện sau trận mưa lớn tại xã Nguyễn Phích vào chiều tối 28.9, làm nhiều nhà dân sập, tốc mái, đồ đạc bị cuốn bayCLIP: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích xác nhận bước đầu ghi nhận 11 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó ấp 2 có 7 căn, ấp 4 có 4 căn. Đây là số liệu ban đầu, xã đang tiếp tục rà soát các khu vực khác để xác định đầy đủ mức độ ảnh hưởng.

Ngay sau cơn lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tìm nơi ở tạm an toàn; đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.