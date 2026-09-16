Nước sông Bưởi dâng cao, hơn 300 căn nhà ngập lụt

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Nước sông Bưởi dâng cao kèm mưa lớn không dứt nhiều ngày qua đã khiến hàng trăm nhà dân thuộc xã Thành Vinh và Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập sâu. Cơ quan chức năng dự báo nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao trong tối nay 16.9.
Tại xã Thành Vinh, tính đến chiều 16.9 đã có hơn 300 nhà dân bị ngập nước. Các hộ dân bị ngập chủ yếu sống dọc tuyến tỉnh lộ 523, và QL217B.
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán người và tài sản, trong đó, người dân chủ yếu sơ tán tại chỗ, tức là di chuyển lên tầng 2 hoặc tầng 3 ngôi nhà. Một số hộ ngập sâu hoặc không có nhà cao tầng được sơ tán đến nhà người thân hoặc các nơi mà chính quyền bố trí.
Bình luận (0)