Nước sông Bưởi dâng cao, hơn 300 căn nhà ngập lụt

Tại xã Thành Vinh, tính đến chiều 16.9 đã có hơn 300 nhà dân bị ngập nước. Các hộ dân bị ngập chủ yếu sống dọc tuyến tỉnh lộ 523, và QL217B.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán người và tài sản, trong đó, người dân chủ yếu sơ tán tại chỗ, tức là di chuyển lên tầng 2 hoặc tầng 3 ngôi nhà. Một số hộ ngập sâu hoặc không có nhà cao tầng được sơ tán đến nhà người thân hoặc các nơi mà chính quyền bố trí.

Trong ngày 16.9 nhiều nhà dân và trường học các xã Thành Vinh, Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập sâu do nước sông Bưởi dâng cao ẢNH: XUÂN CHINH

Thông tin từ UBND xã Thành Vinh cho biết, đến chiều 16.9 trên địa bàn xã này đã có hơn 300 nhà dân bị ngập. Trong đó, 15 hộ với 45 nhân khẩu có nhà ngập sâu phải sơ tán đi nơi khác; số nhà còn lại các hộ sơ tán tại chỗ (lên tầng 2 hoặc tầng 3 ngôi nhà) ẢNH: XUÂN CHINH

Người dân phải đi thuyền đến tham dự đám cưới tại một gia đình ở xã Thành Vinh ẢNH: XUÂN CHINH

Nhà dân dọc sông Bưởi ngập sâu từ 0,5 - 1 m ẢNH: XUÂN CHINH

Hàng chục hecta cây trồng của người dân ở xã Thành Vinh cũng đang bị ngập ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Ngày 16.9, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phải cho học sinh nghỉ học do trường bị ngập nước ẢNH: XUÂN CHINH

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện đề nghị các địa phương dọc các sông Bưởi, sông Lèn, sông Mã tổ chức canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.. ẢNH: PHÚC NGƯ

Các đơn vị thủy nông tỉnh Thanh Hóa đang vận hành 207 máy bơm để tiêu nước các khu dân cư, cánh đồng nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân ẢNH: XUÂN CHINH



