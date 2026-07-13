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Thời sự Dân sinh

Lốc xoáy tại Cà Mau làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà hư hỏng

Gia Bách
Gia Bách
Mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà và một điểm trường bị sập, tốc mái.

Tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết sáng 13.7, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh làm 4 người bị thương và nhiều nhà dân hư hỏng.

Theo đó, từ 7 đến 8 giờ cùng ngày, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại các xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời và một số khu vực lân cận. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều mái tôn và vật dụng trên các căn nhà bị gió cuốn bay, cây xanh gãy đổ.

Lốc xoáy tại Cà Mau làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà hư hỏng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại do lốc xoáy

ẢNH: CTV

Thống kê cho thấy, xã Khánh Bình là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Lốc xoáy làm 4 người bị thương, được đưa đến bệnh viện điều trị; 5 căn nhà bị sập, 20 căn bị tốc mái, hư hỏng và một điểm lẻ Trường tiểu học Lý Tự Trọng bị ảnh hưởng. 

Tại xã Trí Phải, giông lốc làm tốc mái 14 căn nhà ở ấp Kinh 5. Còn ở xã Lương Thế Trân, lốc xoáy làm hư hỏng 20 căn nhà (1 căn sập và 19 căn tốc mái, hư hỏng). Riêng xã Trần Văn Thời ghi nhận 12 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 1 căn sập hoàn toàn và 11 căn tốc mái.

Lốc xoáy tại Cà Mau làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà hư hỏng - Ảnh 2.

Một căn nhà của người dân bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn

ẢNH: CTV

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND các xã bị thiệt hại đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, đồng thời thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định.

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