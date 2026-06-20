Giông lốc làm tốc mái 6 căn nhà, hư hỏng một số hạng mục lễ hội Sen

Chiều 20.6, mưa lớn kèm theo giông lốc xảy ra trên địa bàn phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp làm tốc mái 6 căn nhà và hư hỏng một số hạng mục tại khu vực tổ chức lễ hội Sen.

Trận giông lốc làm hư hại nhiều tài sản của người dân ẢNH: CTV

Theo báo cáo của UBND phường Cao Lãnh, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lớn kèm giông lốc làm đổ ngã nhiều cây xanh, gãy một số trụ điện, trụ viễn thông trên các đường Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Trần Thị Nhượng, Đặng Văn Bình, Chi Lăng và một số tuyến đường khác, gây ảnh hưởng giao thông cục bộ.

Thiên tai cũng làm tốc mái hoàn toàn 6 căn nhà, trong đó có 1 hộ nghèo; đồng thời làm hư hỏng một số hạng mục tiểu cảnh, nhà bạt tại khu vực tổ chức lễ hội Sen. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Cây ngã đổ xuống đường ở phường Cao Lãnh ẢNH: CTV

Ngay sau khi xảy ra giông lốc, UBND phường Cao Lãnh đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai khắc phục hậu quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã cử cán bộ xuống hiện trường hỗ trợ dọn dẹp cây xanh ngã đổ, xử lý các điểm mất an toàn và bảo đảm giao thông.

Do thiệt hại xảy ra tại nhiều vị trí, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 320, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Cao Lãnh cùng lực lượng dân quân tham gia khắc phục hậu quả.

Đến tối cùng ngày, các tuyến đường đã cơ bản được dọn dẹp, bảo đảm lưu thông. Tại khu vực lễ hội Sen, công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương triển khai; khu vực gian hàng ẩm thực đã hoạt động trở lại, các khu vực còn lại tiếp tục được sửa chữa để phục vụ lễ hội theo kế hoạch.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục thống kê thiệt hại và phối hợp hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.