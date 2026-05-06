Giông lốc quật mạnh làm hư hại 37 căn nhà ở Đồng Tháp

Thanh Quân
06/05/2026 16:10 GMT+7

Một trận giông lốc mạnh chiều tối 5.5 đã khiến 37 căn nhà ở Đồng Tháp bị hư hại nghiêm trọng.

Ngày 6.5, tin từ Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra chiều tối 5.5 đã gây thiệt hại nặng tại xã Thanh Bình, khiến hàng chục căn nhà bị ảnh hưởng.

Giông lốc mạnh khiến hàng chục căn nhà ở Đồng Tháp bị hư hại nghiêm trọng

ẢNH: M.T

Theo thống kê, đến 8 giờ sáng 6.5, giông lốc đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 36 căn (trong đó có 25 căn bị tốc mái hoàn toàn). Ngoài ra, 7 trụ điện bị gãy đổ, nhiều cây xanh trên các tuyến đường chính bị quật ngã, gây cản trở giao thông cục bộ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự cùng các tổ chức đoàn thể có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các tuyến đường nhanh chóng được dọn dẹp, đảm bảo lưu thông trở lại bình thường.

Hiện xã Thanh Bình tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, các đơn vị chức năng đang rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định. Ngành điện lực cũng đang khẩn trương khắc phục sự cố, phấn đấu cấp điện trở lại trong ngày 6.5.

Theo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đã xảy ra 2 vụ giông lốc, gây thiệt hại hơn 1,47 tỉ đồng, làm sập 1 căn nhà và tốc mái 88 căn, trong đó 40 căn bị hư hại hoàn toàn.

