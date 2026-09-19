Quảng Trị rà soát hơn 2.800 trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67

Ngày 19.9, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh đã rà soát hồ sơ thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Nội dung rà soát bao gồm các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có những người nghỉ trước ngày 1.7.2025.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, qua kiểm tra hồ sơ, đến nay tỉnh chưa phát hiện trường hợp sai sót trong việc giải quyết chế độ, chính sách trên địa bàn.

Việc rà soát được thực hiện sau khi Kiểm toán Nhà nước có báo cáo liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ đối với những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi hoàn tất rà soát, ngành nội vụ đã tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải quyết chế độ cho hơn 2.800 trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Trong đó, hơn 2.200 người thuộc khối chính quyền và hơn 550 người thuộc khối Đảng, đoàn thể. Tổng kinh phí Quảng Trị đã chi trả cho các trường hợp này là hơn 2.850 tỉ đồng.