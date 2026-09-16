An Giang chi thừa hơn 1 tỉ đồng cho 35 người nghỉ việc theo Nghị định 178

Ngày 16.9, tại buổi giao ban báo chí định kỳ của tỉnh An Giang, ông Ngô Trấn Nguyên, Trưởng phòng Tổ chức công chức - viên chức Sở Nội vụ tỉnh An Giang, cho biết toàn tỉnh có 3.800 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị giải quyết chính sách theo Nghị định 178. Trong đó, có hơn 500 hồ sơ không đủ điều kiện nghỉ.

Theo ông Nguyên, qua thẩm định, có 3.263 hồ sơ đủ điều kiện xem xét, giải quyết chính sách, đạt khoảng 85,4% số hồ sơ đề nghị. Số còn lại chưa được xem xét giải quyết do không thuộc đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Một số trường hợp khác đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoặc có dấu hiệu vi phạm nên chưa đủ điều kiện xem xét giải quyết.

Ông Ngô Trấn Nguyên, Trưởng phòng Tổ chức công chức - viên chức Sở Nội vụ tỉnh An Giang, trả lời việc chi trả chế độ cho lao động nghỉ theo Nghị định 178 ẢNH: TRẦN NGỌC

Đối với 3.263 trường hợp đã được giải quyết, cơ bản bảo đảm đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 178. Tuy nhiên, về kinh phí, qua rà soát phát hiện có 35 trường hợp cấp thừa kinh phí và 26 trường hợp cấp thiếu kinh phí. Nguyên nhân là quá trình rà soát, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách gấp; do yêu cầu về tiến độ nên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, sai sót về kinh phí.

Đối với các trường hợp cấp thừa kinh phí, ông Nguyên cho biết, Sở Tài chính đã phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định điều chỉnh dự toán và thu hồi kinh phí. Đến nay, việc này đã hoàn thành đối với 35 trường hợp, tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đối với 26 trường hợp cấp thiếu kinh phí hơn 1 tỉ đồng, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả. Lý do là theo quy định, việc chi trả chính sách phải kết thúc vào ngày 30.8. Sau thời điểm này, việc tiếp tục chi trả cần có cơ sở pháp lý và hướng dẫn cụ thể.

UBND tỉnh An Giang đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn Bộ Tài chính nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Sau khi có hướng dẫn, cơ quan tham mưu sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xử lý, giải quyết đối với 26 trường hợp còn thiếu kinh phí theo đúng quy định của Nghị định 178.



