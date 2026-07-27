Quảng Trị: Tiếp nhận thêm thông tin về mộ nữ liệt sĩ tại Lào

Sáng 27.7, thông tin từ Đồn biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin từ người dân Lào về vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Cụ thể, tại khu vực cột mốc 594, Đồn biên phòng Hướng Phùng đã tiếp nhận thông tin từ ông Hồ Văn Mới (65 tuổi, trú tại bản Xà Đun, Cụm bản Xà Đun Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) về việc có 1 mộ liệt sĩ nằm trên đất rẫy của gia đình, cách cột mốc 594 về phía Lào khoảng 6,2 km.

Ông Mới chỉ vị trí có mộ của một nữ liệt sĩ ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG HƯỚNG PHÙNG

Theo lời ông Mới mô tả, khu vực này trước đây có 8 ngôi mộ của bộ đội Trường Sơn được chôn cất dọc theo triền suối, trước đây đã quy tập được 7 mộ, hiện vẫn còn 1 ngôi mộ là nữ liệt sĩ bộ đội Việt Nam, hiện nay vẫn chưa được quy tập.

Giai đoạn năm 1972 - 1973, ông Mới trực tiếp nhìn thấy liệt sĩ được chôn cất tại đây là nữ giới có mái tóc đen, dài. Do quá trình cất bốc đầu tiên thì phát hiện thi thể tại phần mộ chưa phân hủy nên hài cốt tiếp tục được chôn cất lại cách vị trí cũ khoảng 2 m.

Tuy nhiên, do dưới tác động của tự nhiên, khoảng năm 1997 - 1998 vị trí ngôi mộ trên bị tảng đá có kích thước lớn rơi từ trên núi xuống lấp trúng, khiến cho công tác quy tập sau này gặp khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã hướng dẫn ông Hồ Văn Mới quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí, tọa độ, đồng thời đề nghị gia đình tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan cho Bộ đội biên phòng Việt Nam.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 21.7, tại cột mốc 597, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đồn biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin do cha con ông Hồ Văn Vang (83 tuổi, ở Cụm bản Mày) cung cấp về nơi nghi có mộ liệt sĩ.

Theo ông Vang, trên diện tích đất trồng lúa của gia đình hiện còn 1 phần mộ liệt sĩ của bộ đội Việt Nam hy sinh trong giai đoạn 1971 - 1972 và 1 vị trí nghi là mộ tập thể (trước đây là hầm trú ẩn chữ A) của bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) bị máy bay Mỹ oanh tạc nhưng đến nay chưa được quy tập.