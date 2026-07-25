Xác minh tin báo về mộ liệt sĩ tập thể của bộ đội Việt Nam ở Lào

Sáng nay 25.7, thông tin từ Đồn biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền Cụm bản Mày (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) để xác minh thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Trước đó, vào ngày 21.7, tại cột mốc 597, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đồn biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin do cha con ông Hồ Văn Vang (83 tuổi, ở Cụm bản Mày) cung cấp về nơi nghi có mộ liệt sĩ.

Đồn biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin về nơi nghi có mộ liệt sĩ ở Lào ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG HƯỚNG PHÙNG

Theo ông Vang, trên diện tích đất trồng lúa của gia đình hiện còn 1 phần mộ liệt sĩ của bộ đội chủ lực Việt Nam hy sinh trong giai đoạn 1971 - 1972 và 1 vị trí nghi là mộ tập thể (trước đây là hầm trú ẩn chữ A) của bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) bị máy bay Mỹ oanh tạc nhưng đến nay chưa được quy tập.

Trước đây, khu vực này có 8 ngôi mộ liệt sĩ. Khoảng năm 2009, ông Vang dẫn một đội quy tập đến tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ có danh tính. Tuy nhiên, do thời điểm đó gia đình đang canh tác lúa nương và chịu ảnh hưởng của phong tục, tập quán địa phương nên ông không thông báo về phần mộ còn lại nằm trong khu vực đất sản xuất của gia đình.

Vì vậy, phần mộ này vẫn còn nguyên tại hiện trường đến nay, ước tính nằm ở độ sâu khoảng 1 m.

Chiếc bi đông được ông Vang cất giữ nhiều năm qua ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG HƯỚNG PHÙNG

Đối với vị trí nghi là mộ tập thể trên sườn đồi, ông Vang cho biết cách khu vực 8 ngôi mộ ban đầu khoảng 80 m là hầm trú ẩn chữ A của khoảng 3 - 5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) trong giai đoạn 1971 - 1972. Trong thời gian đóng quân, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giúp gia đình ông sản xuất lúa.

Sau khi hầm bị máy bay Mỹ oanh tạc làm sập, ông đến kiểm tra tại cửa hầm, thu được 1 khẩu súng CKC, 1 bi đông đựng nước và 1 nắp vung xoong nhôm, nhưng không phát hiện người còn sống.

Một di vật liên quan đến nơi nghi có một hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG HƯỚNG PHÙNG

Đến nay, gia đình ông Vang vẫn lưu giữ 1 bi đông đựng nước, 1 nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết cùng 1 tấm bia khắc tên của 7 liệt sĩ đã được quy tập trước đây. Riêng khẩu súng CKC đã được ông giao nộp cho chính quyền địa phương từ năm 2008.

Hiện tại, Đồn biên phòng Hướng Phùng đang tiếp tục thu thập, xác minh các nguồn tin liên quan. Đồng thời, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trao đổi với các cơ quan, đơn vị có chức năng về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, cất bốc và quy tập đối với phần mộ 1 liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể.