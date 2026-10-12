Lộ trình đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM vừa thông tin chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.



Sau lễ truy điệu sáng 14.10, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình. Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt; đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ dự kiến đi qua những tuyến đường:

Lộ trình dự kiến dài khoảng 26 km, theo thứ tự: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Lộ trình di chuyển của đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của ban tổ chức, lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự các xã, phường Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình, có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các liệt sĩ.

Người dân có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tiễn biệt cần bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.



Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ ngày 14.10

Theo chương trình, lúc 19 giờ ngày 13.10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm tri ân" sẽ diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Sáng 14.10, lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7 giờ 30 tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tổ chức lúc 8 giờ.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau các nghi thức viếng, đọc lời điếu và mặc niệm, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày. Tại nghĩa trang, các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, tổng số hài cốt được an táng đợt này là 731, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 14.10.

Lễ viếng, truy điệu và an táng thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp nối công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai tại công viên Lê Thị Riêng từ tháng 6.2026.