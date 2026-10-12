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    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

    Thúy Liễu - Ngọc Dương - Nguyễn Anh
      Từng nghi thức được tổng duyệt trang nghiêm, thành kính, sẵn sàng cho lễ di dời 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Sáng 12.10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

    Buổi tổng duyệt nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất trình tự nghi lễ và phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 1.

    Các tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, đặt trang trọng trong quách kính trước lễ truy điệu, an táng

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Rà soát từng nghi thức, đội hình di chuyển

    Tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng thực hành nghi thức dâng hoa, dâng hương, lễ viếng và lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ, đưa lên xe để di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 2.

    Bộ Tư lệnh TP.HCM bố trí 300 cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Theo phân công, Bộ Tư lệnh TP.HCM bố trí khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng. Lực lượng Công an TP.HCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 3.

    Di chuyển các quách lên xe để đưa các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Khoảng 8 giờ 30, đoàn xe tham gia tổng duyệt di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để tiếp tục thực hành các nội dung tại khu vực an táng.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 4.
    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 5.
    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 6.
    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 7.
    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 8.

    Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, thể hiện lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Tại đây, các lực lượng rà soát trình tự đón đoàn xe, đưa quách vào khu vực hành lễ và di chuyển đến vị trí an táng. Các bước phủ Quốc kỳ, hạ huyệt, mặc niệm, dâng hương và dâng những nắm đất đầu tiên xuống phần mộ được thực hiện theo kịch bản tổng duyệt.

    Cùng với các nghi thức, công tác bố trí nhân sự, phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cũng được kiểm tra. Sau khi hoàn tất nội dung tổng duyệt tại nghĩa trang, ban tổ chức cùng các lực lượng họp rút kinh nghiệm.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 9.

    Đúng 8 giờ, đoàn xe xuất phát đưa các anh về nơi an nghỉ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG


    Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết Bộ Tư lệnh thành phố, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu lãnh đạo thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

    Những ngày qua, các lực lượng tập trung chuẩn bị, xây dựng và luyện tập đội hình phục vụ nghi lễ. Buổi tổng duyệt sáng 12.10 là bước kiểm tra công tác phối hợp, giúp từng bộ phận nắm chắc nhiệm vụ, thống nhất trình tự thực hiện.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 10.

    8 giờ 30, đoàn xe đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Theo đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tác phong nghiêm túc và thái độ thành kính. Các lực lượng tiếp tục hoàn thiện từng nội dung, bảo đảm nghi thức trang trọng, đúng quy định và an toàn cho các hoạt động, đại biểu tham dự.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 11.

    Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, trước khi hạ huyệt, mỗi phần mộ đều được trang trọng phủ lên lá Quốc kỳ

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    An táng 731 hài cốt liệt sĩ ngày 14.10

    Theo Ban Chỉ đạo, lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức ngày 14.10. 731 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 12.

    Hạ huyệt hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: NGUYỄN ANH


    Buổi lễ dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Thành phần gồm đại diện cơ quan, đơn vị, nhân chứng, Tổng lãnh sự quán Mỹ và Australia tại TP.HCM; đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, dân tộc cùng đoàn viên, thanh niên.

    Quãng đường từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM dài khoảng 26 km. Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt, hoàn thành trong ngày 14.10. Thời gian xuất phát và lộ trình có thể điều chỉnh theo điều hành của ban tổ chức, lực lượng chức năng.

    Tổng duyệt hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ- Ảnh 13.

    Đưa các anh về nơi an nghỉ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Công tác chuẩn bị vì vậy được thực hiện chu đáo, hướng tới tổ chức lễ tiễn đưa các liệt sĩ với sự thành kính cao nhất.

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