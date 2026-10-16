Từ nguồn tin của người dân, phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Ngày 16.10, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến nay các lực lượng đã quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ, trong đó có các trường hợp được tìm thấy ở nước ngoài.

Đáng chú ý, tại xã Đăk Pék, từ các ngày 12 - 15.10, Ban Chỉ huy quân sự xã chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Xanh và thôn Đăk Rang trên cơ sở thông tin do người dân và các cựu chiến binh cung cấp, qua đó phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở xã Đăk Pék được đưa về chờ ngày an táng ẢNH: T.H

Các hài cốt được tìm thấy chủ yếu còn răng, xương ống chân, xương sọ... Tại một số vị trí, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như cúc áo, khuy tăng và các mảnh tăng.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Xanh và thôn Đăk Rang ẢNH: T.H

Đến nay, danh tính và thời điểm hy sinh của các liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi có nhiều giao thông hào, dấu tích trận địa và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Trong khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại đầu đạn, trong đó có đầu đạn M79, cùng các loại mìn chưa nổ.

Từ ngày 12 - 15.10, lực lượng chức năng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở xã Đăk Pék ẢNH: T.H

Để bảo đảm an toàn, lực lượng công binh phải bám sát hiện trường, kiểm tra kỹ khu vực trước và trong quá trình đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, từ ngày 12 - 31.10, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék phối hợp với lực lượng công binh thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, dựa trên thông tin do người dân cung cấp, nhằm tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về nơi an nghỉ.

Trong tổng số 43 hài cốt liệt sĩ đã phát hiện kể từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (kể từ ngày 15.3), xã Đăk Pék quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm 9 hài cốt liệt sĩ, xã Nghĩa Giang 5 hài cốt liệt sĩ, xã Ba Động 3 hài cốt liệt sĩ, phường Đăk Cấm 4 hài cốt liệt sĩ, xã Trà Câu và xã Đăk Tờ Kan mỗi địa phương 1 hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 hài cốt liệt sĩ trong nước và 2 hài cốt liệt sĩ tại nước ngoài.



