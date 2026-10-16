Quảng Ngãi đóng cầu Trà Khúc 1 từ ngày 18.10, phương tiện lưu thông theo hướng nào?

Ngày 16.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục thuộc dự án cầu Trà Khúc 1, gồm hầm chui đường Tôn Đức Thắng, cọc khoan nhồi mố cầu, tường chắn và các tuyến đường nhánh.

Từ 14 giờ ngày 18.10, cầu Trà Khúc 1 cũ ở Quảng Ngãi sẽ được đóng để phục vụ thi công cầu mới ẢNH: HẢI PHONG

Để phục vụ thi công, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức đóng cầu Trà Khúc 1 cũ, đồng thời cấm các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường nằm trong phạm vi dự án, bắt đầu từ 14 giờ ngày 18.10.

Hai hướng lưu thông thay thế khi đóng cầu Trà Khúc 1 cũ

Theo phương án tổ chức giao thông, các phương tiện di chuyển từ vòng xoay Sơn Tịnh ở bờ bắc sông Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) sang vòng xoay phía bờ nam (phường Nghĩa Lộ) và ngược lại có thể đi qua cầu Trà Khúc 2 hoặc cầu Thạch Bích.

Sơ đồ phân luồng tổ chức giao thông sau khi đóng cầu Trà Khúc 1 cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, đối với hướng qua cầu Thạch Bích, phương tiện từ đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (quốc lộ 24B), sau đó rẽ trái vào đường dẫn cầu Thạch Bích. Qua cầu, phương tiện đi thẳng đến đường Chu Văn An, rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng, tiếp tục rẽ phải vào đường Quang Trung và đi theo chiều ngược lại khi cần di chuyển từ bờ nam sang bờ bắc.

Người dân lưu thông trên cầu Trà Khúc 1 cũ ẢNH: HẢI PHONG

Đối với hướng qua cầu Trà Khúc 2, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp, sau đó rẽ phải vào đường tránh quốc lộ 1 để qua cầu Trà Khúc 2. Khi qua cầu, phương tiện rẽ phải vào đường Bà Triệu, tiếp tục rẽ trái vào đường Quang Trung để đi về phía bờ nam. Chiều lưu thông ngược lại thực hiện theo hướng dẫn tương ứng.

Ban Quản lý dự án đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian thi công.

Phá dỡ cầu Trà Khúc 1 cũ theo 2 giai đoạn

Theo kế hoạch, việc phá dỡ cầu Trà Khúc 1 cũ được chia thành 2 giai đoạn nhằm bảo đảm hoạt động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối giữa 2 bờ sông.

Cầu Trà Khúc 1 cũ đã xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Ở giai đoạn 1, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ 2 - 3 nhịp cầu phía bờ nam và 1 nhịp dầm phía bờ bắc trước ngày 30.11. Phần cầu còn lại được giữ nguyên để bảo đảm hệ thống điện, nước và các hạ tầng kỹ thuật liên quan vẫn hoạt động liên tục giữa 2 bờ.

Ở giai đoạn 2, sau khi cầu Trà Khúc 1 mới hoàn thành, các hệ thống điện, nước sẽ được di chuyển sang cầu mới. Khi đó, đơn vị thi công tiến hành phá dỡ toàn bộ phần cầu cũ còn lại.

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỉ đồng, chiều dài tuyến chính hơn 829 m. Trong đó, cầu chính dài hơn 577 m, rộng 28 m, được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo, gồm 2 nhịp chính dài 186 m, 2 nhịp biên dài 75 m và các nhịp cầu dẫn dài 25 m.

Ngoài xây dựng cầu, dự án còn đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.