Khởi công cầu Trà Khúc 1 mang hình tượng 'bờ xe nước' gần 2.200 tỉ đồng

Sáng 8.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công cầu Trà Khúc 1 với tổng mức đầu tư 2.199 tỉ đồng. Đây là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, được thiết kế với kết cấu dây võng bằng 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau tạo hình tượng "bờ xe nước" giữa sông Trà Khúc.

Hình ảnh những guồng nước dẫn thủy nhập điền vốn là biểu tượng cho trí tuệ và sự cần cù của người dân Quảng Ngãi thuở xưa, nay được tái hiện bằng kiến trúc hiện đại.

Mô hình cầu Trà Khúc 1 có tổng chiều dài tuyến chính hơn 829 m, bắc qua sông Trà Khúc ẢNH: BQLDA

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, dự án cầu Trà Khúc 1 là công trình có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HẢI PHONG

Dự án có tổng mức đầu tư 2.199 tỉ đồng, với tổng chiều dài tuyến chính hơn 829 m. Trong đó, cầu Trà Khúc 1 dài hơn 577 m, rộng 28 m, được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo, với sơ đồ nhịp gồm 2 nhịp chính dài 186 m và 2 nhịp biên dài 75 m, cầu dẫn với 2 nhịp dài 25 m.

Cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; cầu dẫn sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Cùng với cây cầu, dự án đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Cầu Trà Khúc 1 cũ hiện đã xuống cấp ẢNH: HẢI PHONG

Đường đầu cầu phía nam rộng 28 - 44 m, nối đầu cầu với vòng xoay đường Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ).

Theo phương án thiết kế, một phần diện tích khách sạn Sông Trà và vườn hoa Ba Tơ sẽ được giải tỏa để phục vụ mục đích tổ chức giao thông.

Vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng sẽ hình thành nút giao khác mức bằng hầm chui rộng 11,5 m, cao 3,5 m, nhằm tránh xung đột giao thông.

Đầu phía bắc cầu mới (phường Trương Quang Trọng) sẽ được xây dựng lệch đông 11 độ so với cầu cũ, mặt đường rộng 28 m, vuốt nối vào vòng xoay hình thành mới giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cầu Trà Khúc hiện tại được xây từ năm 1964, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi nhưng đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu giao thông và yêu cầu phát triển đô thị ngày càng cao trong thời gian tới.

Theo ông Tâm, công trình cầu Trà Khúc 1 được xây bằng ngân sách và để phục vụ nhân dân. Trong thời gian thi công, việc đi lại qua sông sẽ có lúc bất tiện, mong người dân chia sẻ, chấp hành phân luồng và cùng chính quyền giám sát công trình.

"Cầu Trà Khúc cũ đã làm tròn trách nhiệm trong hơn 60 năm. Cây cầu mới phải xứng đáng với chặng đường phát triển tiếp theo của Quảng Ngãi", ông Tâm nhấn mạnh tại lễ khởi công cầu Trà Khúc 1.

Các đại biểu bấm nút khởi công công trình cầu Trà Khúc 1 ẢNH: HẢI PHONG