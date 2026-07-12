Cây cầu treo dài nhất thế giới, nối đôi bờ lục địa Á - Âu

Cầu 1915 Çanakkale tại Thổ Nhĩ Kỳ là cây cầu treo dài nhất thế giới, với nhịp cầu dài 2.023 mét, nối liền châu Âu và châu Á qua eo biển Dardanelles. Cầu đã đi vào hoạt động được hơn 4 năm.

Cây cầu này đã soán ngôi kỷ lục của cầu Akashi Kaikyo tại Nhật Bản, trở thành cầu treo dài nhất thế giới. Cầu 1915 Çanakkale chính thức khánh thành vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại vùng tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu bắt đầu từ Gelibolu thuộc phần lãnh thổ châu Âu và bắc qua eo biển để nối sang thị trấn Lapseki thuộc phần lãnh thổ châu Á. Với chiều dài vượt trội hơn 32 mét so với cầu Akashi Kaikyo (được xây dựng năm 1998), công trình bắc qua eo biển Dardanelles này được khởi công vào năm 2017, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới 93%.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tham dự lễ khánh thành cầu Çanakkale 1915 bắc qua eo biển Dardanelles tại Çanakkale, Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: REUTERS

Kể từ khi cây cầu đi vào hoạt động, du khách không còn phải chịu cảnh di chuyển bằng phà mất tới 90 phút. Cả tên gọi lẫn chiều dài của cây cầu đều mang ý nghĩa tôn vinh đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tờ Mirror, con số "1915" được chọn để kỷ niệm chiến thắng của Đế quốc Ottoman trong Thế chiến thứ nhất - một thất bại nặng nề của Anh, sự kiện cuối cùng đã mở đường cho việc tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923.

Nhịp cầu dài 2.203 mét này là sự tri ân dành cho năm 2023 - năm Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa. Trước đó, Tổng thống Erdogan từng tiết lộ công trình đồ sộ này có chi phí xây dựng lên tới 2,5 tỉ euro. Ông phát biểu: "Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua Nhật Bản - quốc gia từng sở hữu cây cầu có nhịp chính dài nhất thế giới - để giành lấy vị trí dẫn đầu này".

Chia sẻ thêm sau khi dự án hoàn tất, ông Erdogan nói: "Çanakkale - nơi vốn là tâm điểm thu hút nhiều nền văn minh, văn hóa và xã hội trong suốt hàng ngàn năm qua - nay đang mở ra một tương lai hoàn toàn mới. Chúng ta cùng có mặt tại đây để khánh thành cầu Çanakkale 1915, công trình mà chúng tôi ví như một chuỗi vòng cổ bằng hồng ngọc vắt ngang qua eo biển Çanakkale".

Mặc dù đang giữ kỷ lục là cây cầu treo dài nhất thế giới, cầu 1915 Çanakkale có thể sớm bị soán ngôi. Ý đã đề xuất kế hoạch xây dựng một cây cầu treo mới nối liền đất liền với đảo Sicily, công trình này sẽ thiết lập một kỷ lục thế giới mới. Nếu được xây dựng, cây cầu sẽ có chiều dài lên tới 3.300 mét.

Đây không phải là lần đầu tiên có đề xuất xây dựng cầu bắc qua eo biển Messina. Một đề xuất chi tiết từng được xây dựng vào những năm 1990 nhưng đã bị hủy bỏ vào năm 2006.